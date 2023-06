Mustamäe linnaosa vanemaks saab Aivar Riisalu

Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et Aivar Riisalul on tugev taustteadmine linnasüsteemist ja tema kogemused nii parlamendiliikmena, omavalitsusjuhina, abilinnapeana, linnaosa vanemana kui ka linnavolikogu liikmena võimaldavad kohanemisajata kohe tööle asuda.

Aivar Riisalu sõnas, et pakkumine juhtida Mustamäe linnaosa tuli ootamatult, kuid väljakutseks on ta valmis. "Vahel ongi mõistlik pöörduda võimalusel tagasi sinna, kust kõik sai alguse – minu poliitilise karjääri lävepakuks oli Mustamäe linnaosa vanema amet ning nüüd, aastaid hiljem, saan elukogenud pilguga vaadata otsa muutustele ja tulevikule. Mustamäe on ju sama vana kui mina ja võin kinnitada, et elu alles algab!" rõhutas Riisalu.

Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitas Riisalu kandidaadiks ühehäälselt. Tallinna linnaosa vanema kandidaadi peab kinnitama Tallinna linnavalitsus. Viimati oli Riisalu Lääne-Nigula vallavanem.

Eelmine Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats suundus pärast märtsikuus toimunud parlamendivalimisi riigikogusse.