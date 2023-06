WSJ: USA plaanib veelgi piirata kiipide eksporti Hiinasse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA kaalub piirata tehisintellektikiipide eksporti Hiinasse. Washington muretseb, et Hiina võib kasutada USA tipptehnoloogiat sõjalistel eesmärkidel.

Washington suurendab jõupingutusi, et piirata Pekingi ligipääsu tipptehnoloogiale. USA piiras juba eelmisel aastal kiipide eksporti Hiinasse.

Kaubandusministeerium võib juba järgmisel kuul kehtestada Hiinasse eksporditud kiipidele uue litsentsinõude. Nõue kehtiks kiipidele, mida kasutatakse tehisintellekti arendamisel. Asjaga kursis inimesed ütlesid, et see meede oleks osa eeskirjadest, millega laiendatakse oktoobris välja kuulutatud ekspordi kontrollimise meetmeid, vahendas The Wall Street Journal.

Kaubandusministeerium ei vastanud ajalehele The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Uued meetmed võivad veelgi piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut. USA käskis eelmisel aastal tehnoloogiafirmal Nvidia lõpetada võimsate kiipide müümise Hiinale. Nvidia tõi siis Hiina turule spetsiaalse kiibi, A800. See kiip hakkas asendama võimsamat kiipi A100. Uued piirangud aga piiraksid ka A800 kiipide eksporti Hiinasse.

Washington muretseb, et Hiina võib kasutada USA tipptehnoloogiat sõjalistel eesmärkidel. Tehisintellektiga varustatud relvad võivad anda USA rivaalidele eelise lahinguväljal. Tehisintellekti saab kasutada ka häkkimiseks.

Washington on varem avaldanud survet ka Hollandile ja Jaapanile, et nad piiraksid kõrgtehnoloogia eksporti Hiinasse. Samuti eeldatakse, et USA lubab Lõuna-Korea ja Taiwani kiibifirmadel laiendada Hiinas neid tehaseid, mis toodavad vähem arenenud tehnoloogial põhinevaid kiipe.