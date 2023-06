Meloni ei toeta intressimäärade edasist tõstmist

Meloni pidas kolmapäeval parlamendis kõne. Meloni kirjeldas hinnatõusu kui vaenulikku maksu, mis on tabanud vaesemaid inimesi. Meloni aga hoiatas, et ECB praegune strateegia inflatsiooni jahutamiseks on vale.

"On õige, et inflatsiooniga tuleb võidelda, kuid ECB praegune retsept selleks ei tundu paljudele õige tee, mida järgida. Me ei saa unustada, et intressimäärade pidev tõus mõjutab meie majandusi rohkem kui inflatsioon. Ravi muutub kahjulikumaks kui haigus," ütles Meloni.

ECB otsustas juunis intressimäärasid tõsta veel 0,25 protsendipunkti võrra. Selle otsuse tagajärjel on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär alates 21. juunist 4 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäär 4,25 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 3,50 protsenti.

Keskpank on seadnud inflatsioonieesmärgiks kaks protsenti. Euroala inflatsioon aeglustus maikuus 6,1 protsendini. Teisipäeval ütles ECB president Christine Lagarde, et intressimäärasid tuleb veelgi tõsta.

"Meie töö pole tehtud. Oleme teinud märkimisväärseid edusamme, kuid me ei saa veel võitu välja kuulutada," ütles Lagarde.

Itaalia on intressimäärade tõstmise osas tundlik, kuna riigivõlg küündib 144 protsendini SKP-st.

Lagarde'i sõnavõttu jõudsid teisipäeval kritiseerida Itaalia välisminister Antonio Tajani ja asepeaminister Matteo Salvini. Meloni ütles kolmapäeval, et inflatsiooni lahendamiseks tuleb energiahindade tõus saada kontrolli alla.

Itaalia inflatsioon aeglustus juunis 14 kuu madalaimale tasemele. Juunis kasvas Itaalia tarbijahinnaindeks 6,7 protsenti, mais oli see kaheksa protsenti, vahendas Financial Times.