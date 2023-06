Neljapäeval sajab kohati hoovihma ja on äikest

Ilm on lähipäevil suviselt soe, kuid on ka äikest ja hoovihma.

Neljapäeva öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Kohati võib tekkida udu. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Sooja on 12 kuni 18 kraadi.

Hommik tervitab päikese ja nõrga põhjakaare tuulega. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, on äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23 kuni 27, tuulele avatud rannikul 20 kraadi.

Õhtul võib veel mandril kohati hoovihma sadada, püsib ka äikeseoht. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Reede öö on sajuta, päev sisealadel vihmahoogudega ning võrdlemisi rahuliku tuulega. Öösel on sooja 10 kuni 17, päeval 20 kuni 28 kraadi.

Laupäeval jõuavad saartele vihmapilved ning levivad üle maa ida suunas. Sadu saadab äike. Päeva jooksul hakkab ilm alates saartest paranema, aga tuul tugevneb. Öösel on sooja 12 kuni 18, päeval 18 kuni 23, enne sadu jõuab tõusta kuni 25 kraadini.

Vihmahooge, puhangulist tuult ja mõõdukaid plusskraade toovad ka pühapäev ja esmaspäev.