USA president ajas sõnavõtus segamini Ukraina Iraagiga

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ütles ühes hiljutises sõnavõtus, et Venemaa president Vladimir Putin on kaotamas sõda Iraagis. Tegu on kõige hiljutisema Bideni sõnavääratusega, kuid tal on ka varem avalikes sõnavõttudes eksinud faktidega või öelnud kohatuid asju. USA president kõneles oma sõnavõtus Wagneri grupeeringu mässust möödunud nädalavahetusel. Biden nimetas oma kõnes ka Vladimir Putinit paariaks maailmaareenil, kirjutas Briti leht The Telegraph.

Kui Joe Bidenilt küsiti, et mis määral on Wagneri mäss Putinit nõrgendanud, siis vastas Biden: "Seda on raske öelda, kuid ta [Putin] kaotab selgelt sõda Iraagis, kaotab sõda kodus ning on muutunud mingil määral maailmas paariaks". Biden ajas Ukraina ja Iraagi segamini ka eelmisel novembril, kuid tollal korrigeeris ta end koheselt.

In a verbal slip-up, US President Joe Biden said that Russian President Vladimir Putin was 'losing the war in Iraq' when he meant to say Ukraine https://t.co/sxYjZAMA3o pic.twitter.com/NEKOPIcCsm — Reuters (@Reuters) June 29, 2023

Politico meenutas eraldiseisvalt, et Joe Biden eksis hiljuti ka kuulsa Uus-Meremaa ragbimeeskonna nimega ning samuti eksis ka Suurbritannia peaministri Rishi Sunaki ametinimetusega.

The Guardian kirjutas 2019. aastal enne USA 2020. aasta presidendivalimisi tagasivaate Joe Bideni eri sõnavääratustest läbi aastate, tuues näiteid ka perioodist kui Biden oli veel USA asepresident ning senaator.