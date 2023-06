Eesti elanike lemmikbränd on endiselt YouTube

Eesti elanike kõige meeldivamate brändide edetabelit juhib neljandat aastat YouTube, millele järgnevad Kalev ja Swedbank, esikümnes on ka ERR.

Esikolmikule järgnes Google ning viiendat kohta tõusid jagama Apple ja Lidl. Esmakordselt jõudsid sel aastal meeldivaimate brändide esikümnesse Apple ja Spotify.

Kantar Emor viis uuringut tänavu läbi juba 14. korda.

"Edetabeli liider YouTube hoiab oma positsiooni kindlamalt kui varem ning brändi meeldivus püsib eriti tugevana nooremate (25-35-aastaste) meeste seas," ütles uuringuekspert Katrin Männaste.

Kalevit eelistavad enim alla 25-aastaste ja üle 50-aastaste segmendid, keskealiste jaoks on brändi meeldivus hiljutiste pakendite visuaalsete muudatuste tõttu langenud. Swedbank on populaarseim 50-aastaste ja vanemate hulgas, pigem eelistavad seda mehed.

Tihe konkurents ja positsioonide ümbermängimine jätkus jaekettide hulgas. "Mullu uue tulijana kohe meeldivuse esikümnesse tõusnud Lidl on edukalt turule sisenenud ja edestab sel aastal ülinapilt viimastes uuringutes lemmikjaebrändiks olnud Coopi. Üle mitme aasta on esikümnesse tagasi murdnud Maxima, Selver on kahel viimase aastal jäänud esikümne ukse taha," ütles Männaste.

Kantar Emor märkis, et brändide esikümne järgi hindavad Eesti inimesed enim digivaldkonna- ja tehnoloogiabrände. Lisaks eelnimetatud brändidele on nende seas ka SmartID.

Teiste valdkondade veel nimetamata brändidest püsib esikümnes ERR, paari eelneva aastaga võrreldes küll veidi tagasihoidlikumal positsioonil.

Kantar Emor viis maikuus läbi veebiuuringu, kus palus vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat brändi enam kui 160 nimetuse ja logo seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringus osales 1094 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.