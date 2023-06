Rootsi keskpank tõstis intressimäärad 3,75 protsendini

Rootsi keskpank Riksbank otsustas tõsta intressimäärasid 0,25 protsendi võrra 3,75 protsendini. See on kõrgeim intressimäärade tase viimase 15 aasta jooksul.

Riksbank teatas neljapäeval otsusest tõsta Rootsi intressimäärasid 3,75 protsendini. Intressimäärade tõstmise määraks oli 0,25 protsenti. See on kõrgeim intressimäärade tase viimase 15 aasta jooksul, vahendas SVT. Viimase aasta jooksul on intressimäärasid tõstnud ka mitmed teised keskpangad, sh eurotsooni eest vastutav Euroopa keskpank.

Rootsi keskpanga sõnul on inflatsioon Rootsis ikka veel liiga kõrge ning see on alanenud aeglasemalt kui varem eeldati. Maikuus oli inflatsioon Rootsis tarbijahinnaindeksi järgi 6,7 protsenti

Samuti mängivad keskpanga otsuse puhul rolli nõrk rootsi kroon ja ootamatu hinnatõus teenushindades. Riksbanki eesmärgiks võetud inflatsiooni sihttase on kaks protsenti. Selle taseme saavutamiseks tuleb tõenäoliselt intressimäärasid ühe korra sel aastal veel tõsta. Rootsi keskpanga prognooside kohaselt võivad intressimäärad alaneda kõige varem 2026. aastast.

Bortsett från energipriserna dämpas inflationen långsamt och är något högre än väntat. Det beror framförallt på att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt, vilket kan avspegla att efterfrågetrycket fortfarande är högt i delar av den svenska ekonomin. 2/3 — Sveriges riksbank (@riksbanken) June 29, 2023

SVT majandusajakirjanik Alexander Noren tõi esile, et Rootsi majapidamised saavad intressimäärade tõusu tunda tõenäoliselt sügisel. Riksbanka on kiire intressimäära tõusu eest ka kritiseeritud, kuna sisuliselt aastaga jõuti nulli protsendi pealt praegusele tasemele. Rootsi keskpanga otsus intressimäärade tõstmise kohta jõustub 5. juulil.