Saksa inflatsioon kiirenes 6,8 protsendini

Saksamaa inflatsioon kiirenes juunis 6,8 protsendini. Eelmisel kuul oli see 6,3 protsenti. Toiduainete hinnad tõusid 13,7 protsenti.

Saksamaal kiirenes juunis aastainflatsioon, kuna eelmisel suvel viis Berliin kolmeks kuuks sisse üheksa eurot maksvad ühistranspordi kuukaardid, vahendas Financial Times.

Euroopa Keskpank on viimase aasta jooksul tõstnud intressimäärasid. Nende sammude eesmärk on inflatsiooni naasmine kahe protsendi juurde. Teisipäeval ütles ECB president Christine Lagarde, et intressimäärasid tuleb veelgi tõsta.

Hispaaniast sai juunis esimene Euroopa suur majandus, kus hinnatõus jääb alla kahe protsendi. Hispaania inflatsioon aeglustus 1,9 protsendile.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 5,9 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Mais oli see 6,1 protsenti, vahendas Financial Times.

Uudisteagentuuri Reuters küsitletud majandusteadlased eeldasid, et Hispaania inflatsioon aeglustub 1,7 protsendile. Itaalias oli juunis inflatsioon 6,7 protsenti, Prantsusmaa pole veel oma andmeid avaldanud.