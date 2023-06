WSJ: Hiina luureõhupall kasutas ameeriklaste luuramiseks USA tehnoloogiat

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et veebruaris Põhja-Ameerika õhuruumis hulkunud Hiina luureõhupall oli täis USA-s toodetud seadmeid, mis aitasid sellel luurata ameeriklaste järele.

Hiinlaste õhupall hulkus USA õhuruumis umbes nädal aega ja lõpuks lasi Ameerika hävitaja F-22 selle Lõuna-Carolina osariigi ranniku lähedal alla. USA võimud on õhupalli jäänuseid uurinud nüüd mitu kuud.

"Analüüs näitab, et õhupall oli täis USA tehnoloogiat. Õhupall kandis ka Hiinas toodetud antenne ja andureid. Need leiud tõestavad, et õhupall oli mõeldud luuramiseks, mitte ilmastiku jälgimiseks. Õhupall kogus kaheksa päeva jooksul andmeid, kuid ei paista, et saatis seda informatsiooni edasi Hiinasse," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Hiina teatel kaldus õhupall oma algsest kursist kõrvale. Pekingi väitel oli tegu juhitavuse kaotanud ilmavaatluspalliga.

Õhupalli allatulistamine kahjustas juba niigi pingelisi USA ja Hiina suhteid. USA välisminister Antony Blinken lükkas veebruaris õhupalliintsidendi tõttu edasi oma kavandatava riigivisiidi Hiinasse

Mõlemad riigid üritavad nüüd siiski suhteid parandada ja Blinken kohtus juunis Pekingis Hiina juhi Xi Jinpingiga.