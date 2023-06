Reede on päikeseline, sooja on ligi 30 kraadi

Reede öösel on taevas kõikjal selge, kuid mitmel pool tekib udu. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest, Lääne-Eestis hommiku poole ka läänekaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 17 kraadi.

Hommikul on taevas selge ning sajuta. Puhub loodetuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning termomeetrinäit tõuseb 20 kraadi ümbrusesse.

Päeval pilvisus tiheneb ning pärastlõunal sajab ka kohati hoovihma, vaid Eesti loodeservas on ikka peamiselt kuiv ja pilvitu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on kuni 29 kraadi, rannikul kuni 21.

Õhtul on vähene või vahelduv pilvisus. Hoovihma võib oodata pigem mandri keskosas, on ka äikeseoht. Tuul puhub põhjast- ja loodest, Lääne-Eestis ka läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis, sajupilvede all on aga ka tugevamaid puhanguid. Õhk jääb ka õhtul väga soojaks – 21 kuni 25 kraadi.

Nädalavahetus toob aga laialdasemat vihma. Laupäeval sadu pärastlõunal saartelt alates väheneb, pühapäeval võib kõikjal kogu päeva vältel hoogsadusid olla. Õhk püsib aga ikka võrdlemisi soe ning päeval on kuni 24 kraadi. Vihm ja äike kanduvad ka uude nädalasse ning esmaspäevast langeb ka maksimaalne õhutemperatuur, jäädes päeval napilt 20 kraadi ümber.