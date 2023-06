Prantsusmaal jätkusid rahutused seoses 17-aastase kulleri surmaga

Teismelise surm tekitas viha üle kogu Prantsusmaa ning protestijad leiavad, et politsei kasutab tihti liiga palju vägivalda. Protestid on kestnud nüüd kolm päeva järjest. Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin teatas , et võimud toovad neljapäeval rahutuste tõttu välja 40 000 politseinikku.

Darmanin teatas, et võimud vahistasid rahutuste kolmandal ööl üle 100 inimese. Darmanin avaldas ka toetust politseinikele ja tuletõrjujatele, vahendas Deutsche Welle.

Neljapäeval algasid protestid rahumeelselt. Õhtu poole hakkasid mõned protestijad märatsema. Politseinikud kasutasid neljapäeval Nanterre'is meeleavaldajate vastu pisargaasi. Vägivaldsed kokkupõrked protestijate ja politsei vahel toimusid Lille'is, Marseille's ja Montpellieris. Protestijad panid põlema autosid ja prügikaste.

Pariisi kesklinnas rüüstasid protestijad kauplusi, võimud vahistasid 14 inimest. Protestijad rüüstasid veel ka Pariisi äärelinnades asuvaid kauplusi. Pariisist edelas asuv Clamarti linn neljapäeval kuulutus rahutuste tõttu välja öise liikumiskeelu. Osalise liikumiskeelu kehtestasid veel Compiegne ja Neuilly-sur-Marne.

Rahutused levisid ka Prantsusmaa naaberriiki Belgiasse. Brüsseli politsei vahistas kümmekond inimest. Politsei teatas, et põlema pandi vähemalt üks auto.

Tapetud teismelise ema ütles, et ei kanna politseijõudude vastu viha. "Ma ei süüdista politseid, ma süüdistan ühte inimest, kes võttis mu pojalt elu," ütles teismelise ema.

Teismelise tapnud korrakaitsja advokaat teatas, et politseinik vabandas perekonna ees.