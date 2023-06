Sõjaväeallikas: tundmatud droonid ründasid Wagneri baasi Liibüas

Rünnakud leidsid aset Al-Kharruba õhubaasis, mis paikneb Benghazist umbes 150 kilomeetri kaugusel edelas. Nimetuks jääda soovinud ametniku sõnul ei ole rünnaku korraldajad teada.

Tabamusi saanud baas on see, "kus Wagneri liikmed paiknevad", ütles ametnik, lisades, et rünnakud ohvreid kaasa ei toonud.

Liibüa on olnud enam kui kümme aastat pidevas on-ja-ei-ole relvakonfliktis, kui 2011. aastal kukutati rahvaülestõusu järel riigi kauane ja värvikas diktaator Muammar Gaddafi. Pärast Gaddafi langust on Liibüasse tulnud mitmed välisriigid oma erinevate huvidega.

Põhja-Aafrikas asuv riik on jätkuvalt lõhestunud niinimetatud vahevalitsusega, mis tegutseb riigi lääneosas Tripolis ning teise valitsusega idas, mida toetab sõjapealik Khalifa Haftar.

Lisaks palgatud võitlejatele Tšaadist, Sudaanist, Nigerist ja Süüriast on tulnud Haftarile appi ka wagnerlased, kes muuhulgas osalesid tema ebaõnnestunud katses haarata endale pealinn Tripoli.

Wagneri palgaarmee on jätkuvalt aktiivne naftarikkas Liibüa idaosas, aga ka lõunas. Samas on osa sealsetest võitlejatest siirdunud oma igapäevast leiba teenima Malisse ja Ukrainasse, et toetada seal Venemaa agressiooni.