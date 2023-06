Naftakartell ei luba Bloombergi, Reutersit ega WSJ-i oma konverentsile

OPEC ei lubanud nende väljaannete ajakirjanikke ka oma juunikuisele koosolekule, millest võttis osa 13 liikmesriiki eesotsas Saudi Araabiaga ja 10 liitlast Moskva juhtimisel.

"Meile teeb tõsist muret väljavaade, et OPEC jätab järgmise nädala seminarist kõrvale teatud ajakirjanikud, seal hulgas Bloombergist," ütles USA uudisteagentuur neljapäeval avalduses.

"Turu läbipaistvuse huvides soovitame me OPEC-il tõsiselt lubada asjakohaste ülemaailmsete väljaannete ajakirjanikel osaleda."

Reutersi sõnul puudutab keeld ka tema ajakirjanikke.

"Wall Street Journal ei ole samuti kutset saanud," ütles asjaga kursis allikas.

Konverents peetakse 5.-6. juulil Viini südalinnas Hofburgi palees ning esinejate hulgas on Saudi Araabia energiaminister prints Abdulaziz bin Salman, Briti naftahiiu BP juht Bernard Looney ja Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson.

OPEC-i pressibüroo ei ole asja kommenteerinud.

Juunis õigustas OPEC-i peasekretär Haitham Al-Ghais organisatsiooni tava kaaluda iga meediaväljaande kutsumist eraldi ning ütles: "See on meie maja ja see on viis, kuidas me otsustame oma meediastrateegiat ellu viia."

OPEC on viimase aasta jooksul tootmist kärpinud, kuid ei suuda hinda kergitada.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 75 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 70 dollarit barreli kohta.

Venemaa toornafta Uralsi hind on umbes 55 dollarit barreli kohta