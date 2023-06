Aastaga on enim langenud elektroonikatoodete müügitulu

Jaekaubandusettevõtete käive on püsivhindades aastaga langenud kümnendiku. Müügitulu on enim langenud ehitus- ja tööstuskaupadel, peaaegu üldse mitte aga toidupoodides.

Üheks suurema langusega valdkonnaks on elektroonika, kus müügitulu on võrreldes aastatagusega langenud 20 protsenti.

"Pigem võib-olla ongi olukord muutunud sarnaseks, nagu oli enne Covidit. Covidi perioodi ajal meie valdkond sai väga suure toetuse ja siis olidki väga suured kasvud ja intensiivne ostmine," rääkis Euronicsi ostujuht Jan Andre.

Eelkõige puudutab langus arvuteid ja telekomitooteid.

"Kuna inimestel oli vaja sisustada kodukontoreid, pöörati sellele tähelepanu, võib-olla saadi ka toetusi tööandjatelt selleks ja see kasvatas eriti sülearvutite, monitoride ja klaviatuuride müüki," selgitas Andre.

Raamatupoed on sel aasta müünud umbes kümnendiku võrra vähem tooteid, kuid kuna hinnad on jõudsalt kasvanud, on ka müügitulu praktiliselt sama.

"Langes jaemüügis ja hulgis, aga veebist saime tagasi ja lisaks oleme täiendavaid lugejakanaleid juurde loonud. Tegime just audio- ja e-raamatute äpi, mis toob uut lugejat tagasi meile ja see tasandab kukkumist," selgitas Rahva Raamatu tegevjuht Rain Siemer.

Müügitulu toidupoodides on pisikeses languses, samas on mõni toode, mille müüginumbrites on näha märkimisväärset langust.

"Kui piimakategooria üleüldiselt on kliendi jaoks väga tähtis, siis sellised toredad tooted nagu näiteks kohukesed või väikesed kissellikesed ei ole nii vajalikud kliendile osta. Seal me näeme ka umbes 20-protsendilist langust isegi," rääkis Maxima müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Ostlejad otsivad aina enam taskukohasemaid tooteid, mida soetada kampaaniahindadega, seega on Maxima teinud aina enam kampaaniaid. Samuti ei osteta näiteks rapsiõli või kuivaineid enam koju igaks-juhuks, vaid siis, kui neid tarvis on.

"Kohalik toode nii-öelda – selle hind on tihti väga kõrge ja jääb kohati kättesaamatuks osale tarbijagrupis, nii et kohalik tooraine, ütleme nii, kukub," ütles Terasmaa.