ERR Ukrainas: sõjaväelaste sõnul pealetungilt kiireid tulemusi oodata ei maksa

Neskutšne küla vabastasid Ukraina väed mõni päev tagasi. Ootused Ukraina vastupealetungile on praegu väga kõrged, kuid kui kellelegi tundub, et Ukraina väed edenevad liiga aeglaselt, siis tuleb meeles pidada, et iga vabastatud meeter maksab inimelusid.

"Pealetung tähendab rasket tööd, aga kõige raskem on siis, kui kaotad oma relvavendi. Me kõik oleme ju inimesed ja need kaotused on kõige raskemad. Aga jumala abiga läheme peale. Jumal on meiega ja meie temaga," rääkis Ukraina sõjaväelane September.

"Me läheme peale, kuigi meil ei ole kolmekordset ülekaalu, nagu eeldavad sõjapidamise reeglid. Üldiselt me lähme peale üks ühele ehk nii palju kui neid on kaitses, on meid rünnakul," ütles Ukraina sõjaväelane Tüürimees.

Aktiivsed lahingud kestavad sealsel rindelõigul juba teist nädalat. Selle aja jooksul jõudsid Ukraina väed murda läbi venelaste esimesest kaitseliinist ning edeneda kaheksa kilomeetrit.

"Väikeses Storoževe külas, mille meie pataljon vabastas, olid väga tugevad kaitsepositsioonid. Venelased ootasid meie pealetungi juba mitu kuud ehk neil oli aega, et valmistuda. Seal olid kaevikud, blindaažid, tihedalt mineeritud alad. Nad ootasid, millal me tuleme neid tapma, ja me tulimegi. Üllatusi siin ei olnud," rääkis Tüürimees.

Vene väed ei tagane niisama, vaid proovivad pidevalt kaotatud positsioone tagasi võtta. Tüürimehe sõnul ei hooli Vene sõjaväelased oma haavatutest ja surnutest.

"See ei ole müüt, see on reaalsus. Kui vaenlase jalavägi põrkub meie omaga ja nad üritavad taganeda sinna metsa, kust nad on just tulnud, siis nende enda karistussalgad lasevad nad kuulipildujatest maha. Nad viskavad pikali ja roomavad meie poole, sest siis on neil suurem võimalus ellu jääda. Siin võivad end vangi anda, aga nende enda karistussalgad vange ei võtta. Seda me oleme oma silmadega näinud," kirjeldas Tüürimees.

Sõduritel ei olnud eriti palju aega ajakirjanikega vestelda, sest pealetung jätkub.

"Ei tasu oodata kiireid tulemusi, aga tulemused tulevad. Me edeneme samm-sammult. Nad ka õpivad, sõda õpetab. Meil ei ole muud valikut, peame oma kaotatud territooriumi tagasi võtma. Mitte nii kiiresti, kui me seda varem tegime, aga võtame tagasi," ütles Ukraina sõjaväelane Jaška.