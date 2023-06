Nädalavahetus on hoovihmadega

Laupäeva öösel hakkab lääne poolt alates taevasse pilvi lisanduma ning vastu hommikut hakkab saartel juba ka vihma sadama. Kohati on udu. Tuul puhub läänest- ja edelast 3 kuni 10, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Termomeeter näitab alates 11 kraadist sisemaal kuni 18 kraadini saartel ja rannikul.

Hommikul pilvisus kõikjal tiheneb ning vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas. Sähvib ka äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 ja 20 kraadi vahel.

Keskpäeval saab saartel sadu läbi ja pilved hõrenevad, järk-järgult selgineb ilm ka mandri lääneosas. Pärast sajuala üleminekut võib kohati veel hoovihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 12, saartel ja rannikul pärastlõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb maksimaalselt kuni 25 kraadi, kuid peamiselt püsib 21-22 kraadi juures.

Õhtul selgineb ilm ka Ida-Eestis, kuid mõni pilv on siiski liikvel ning üksikutes paikades võib neist ka veel pisut vihma tulla. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 9, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhusooja on 17 kuni 20 kraadi.

Nädal lõpeb samuti vihma taktikepi all. Pühapäeval käib üle Eesti suurem sajuala ning on ka äikest. Õhk püsib veel aga suviselt soe. Uus nädal jätkub igapäevaste hoovihmadega ning on ka äikest. Õhutemperatuur tuleb mõne kraadi allapoole ja on iga päev maksimaalselt 20 kraadi piirimail.