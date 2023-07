Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsleriks sai Minna-Liina Lind

Välisminister Margus Tsahkna sõnul sobib Minna-Liina Lind globaalküsimuste asekantsleri kohale tänu oma senistele kogemustele ja tugevale taustale. "Minna-Liina Linnul on selja taga mitmed välislähetused, pikk juhtimiskogemus ning suurte rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemus – kõik need oskused ja kogemused tulevad talle tema uuel ametipostil kindlasti kasuks," ütles minister pressiteate vahendusel.

"Globaalküsimused on olnud minu töö keskmes erinevatel töökohtadel välisministeeriumis. Näen Eestile mitmeid võimalusi olla rahvusvaheliste algatuste eestvedaja," ütles Lind ja lisas, et juuliga algav meediavabaduse koalitsiooni Eesti eesistumine pakub ühe sellise võimaluse.

Lind töötab välisministeeriumis alates 2004. aastast, ta on tegelenud ÜRO teemadega nii välisministeeriumi poliitikaosakonnas kui ka Eesti esinduses ÜRO juures. Esinduse asejuhina vastutas ta aastail 2014–2018 ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania eest. Aastail 2010–2014 oli Lind välisministeeriumi pressiesindaja.

Lind on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusinstituudi ning saanud Heidelbergi ülikoolist magistrikraadi rahvusvahelises ja Euroopa Liidu õiguses. Samuti on ta lõpetanud Eesti Diplomaatide Kooli.

Globaalküsimuste asekantsler suunab välisministeeriumis digi- ja küberdiplomaatia osakonna, rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste osakonna, ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna ning üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia osakonna tööd.

Lisaks nõustab ministeeriumi juhtkonda ning struktuuriüksusi digi- ja küberdiplomaatia, rahvusvaheliste organisatsioonide, inimõiguste, kliima- ja energiapoliitika ning üleilmse eestluse ja piirkondliku koostöö küsimustes ning koordineerib nendes küsimustes ministeeriumi suhtlemist teiste valitsusasutustega.

Enne Lindu samal kohal töötanud Märt Volmer sai asekantsleriks 2019. aastal, olles esmalt Euroopa küsimuste asekantsler.

Välisministeeriumis on praegu viis asekantsleri kohta. Lisaks globaalküsimuste asekantslerile on poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling, välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler on Mariin Ratnik, juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler on Erki Kodar ja haldusküsimuste asekantsler Olavi Seisonen. Ministeeriumi kantsler on Jonatan Vseviov.