Lätis alustasid kaitseteenistust esimesed ajateenijad

Võib ju näida, et 254 esimestena Läti vastloodud kaitseteenistuses alustanud noort pole palju, kuid järk-järgult nende arv kasvab. Värvata plaanitakse igal aastal just niipalju, kui vaja on ja väljaõppevõimalusi on, sest neidki tuleb luua juurde.

Kohustuslikuks muutub kaitseteenistus siis, kui vabatahtlikest vajalik arv ei täitu.

"Leian, et kaitseteenistus on vajalik. See on noorte jaoks väga hea võimalus end täiendada, areneda füüsiliselt ja harjuda distsipliiniga. See võib kujuneda kooli lõpetamise järel iseseisva elu jaoks heaks alguspunktiks," ütles Gvido.

"Tahan end inimesena täiendada – nagu mehele ja Läti Vabariigi kodanikule kohane. Need on asjad, mis mehel tuleb enne 27-aastaseks saamist nii või teisiti ära teha," sõnas Rudis.

Lätis võib näha, et huvi ajateenistusse minna on päris suur. Ka nüüd, esimesel kutsel, ei saanud kõiki soovijaid vastu võtta. Kuid juba registreeritakse järgmiseks kaitseteenistusse kutsumiseks 1. jaanuaril.

Esimesse vabatahtlike õpperühma soovijaid oli pea kaks korda rohkem, kui laupäeval teenistust alustas. Osa siiski lõpuks loobus või lükkas teenistuse edasi, osa ei läbinud tervisekontrolli ja 13 noort otsustas professionaalse armee kasuks.

Esimesed kaitseteenistusse võetud noored suunduvad maakaitse mehhaniseeritud jalaväebrigaadi Adažis. Kolmest osast koosnev teenistus kestab 11 kuud ja noortele makstakse 600 eurot kompensatsiooni kuus. Õpe ise sarnaneb professionaalse sõjaväelase õppele, ainult et see läbitakse kiiremini.

"Kaks esimest on sisseelamise nädalad, mil noored tutvuvad eeskirjade, turvalisuse nõuete ja teenistuskohaga, saavad riietuse ja vajaliku varustuse. Siis algab noortel sõduritel kaks kuud kestev põhiõpe. Seejärel hakatakse omandama sõjaväelist eriala," rääkis Läti kaitsejõudude värbamiskeskuse juht Rihards Rozembaums.

Juuli keskpaigani saab registreeruda teise väljaõpperühma, mis alustab jaanuaris. Sinna vajatakse 120 noort. Nende teenistuskohtadeks on staabipataljon, Lielvarfde õhukaitsebaas ja maakaitse ehk Zemessardze pataljon Gulbene kandis. Ja 200 noort saab valida ka kaitseteenistuse maakaitses – see hõlmab viit aastat, mille jooksul tuleb igal aastal olla 28 päeva õppustel.