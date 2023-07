Pühapäeval sajab hooti vihma

Pühapäev tuleb pilves selgimistega, hooti sajab vihma ning kohati on ka äikest. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval jõuab Läänemere äärde intensiivsete sajuhoogudega madalrõhulohk ning tuul tõuseb veelgi. Esmaspäeval jääb seesama aktiivne madalrõhuala Botnia lahe äärde pöörlema ja selle serva mööda jätkub intensiivsete vihmahoogude ja äikese liikumine üle Eesti.

Ööl vastu pühapäeva sajab seega kohati hoovihma ja võib tekkida udu. Tuul puhub läänest- ja edelast 4-10, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur jääb 11 kraadist sisemaal kuni 17 kraadini rannikul.

Pühapäeva hommik on Lääne- ja Edela-Eestis pilves selgimistega. Hooti sajab vihma ja võib olla äikest. Kesk- ja Ida-Eestis on vahelduv pilvisus ning kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Hooti sajab vihma, kohati on äikest ja sadu on ajuti tugev. Puhub edela- ja lõunatuul 5-13, puhanguti kuni 20 m/s, kuid äikesega võivad kaasneda veelgi tugevamad puhangud. Sooja saame 17 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval toimub laulupidu, viimase prognoosi kohaselt võib kergelt tibutada kogu laulupeo rongkäigu aja, kuid kõige intensiivsem vihmahoog tuleb tõenäoliselt alla siis, kui kõlab "Koidu" avanoot. Peo ajal vahelduvad intensiivsemad sajuhood umbes tunniste intervallidega nõrkade vastu. Alates kella viiest õhtul jääb sademeid aga aina vähemaks ning peo lõpulood peaks kõlama juba vihma saatepartiita.

Õhtul on üle Eesti laialdaselt hoovihma ja äikest. Kohati on sadu tugev. Tuul on ikka edelast- ja lõunast 5-13, puhanguti kuni 20 m/s ja äikesega nagu ikka võivad kaasneda veelgi tugevamad puhangud. Termomeeter näitab 16 kuni 18 kraadi.

Uuel nädalal on igapäevaselt oodata hoogsadusid ning püsib ka äikeseoht. Õhutemperatuur on nädala alguses pisut jahedam ning jääb päevasel ajal maksimaalselt 20 kraadini, kolmapäevast hakkab aga taas kraadi võrra päevas tõusma. Uus nädal tuleb ka üsna tuuline.