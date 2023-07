Biden tuleb juuli keskel Soome visiidile

USA president Joe Biden saabub 13. juulil Soome, et kohtuda Soome presidendi Sauli Niinistöga ning Põhjamaade peaministritega, teatasid Soome presidendi kantselei ja Valge Maja.

Tegemist on Põhjamaade ja USA tippkohtumisega, lisaks kohtub Biden Niinistöga eraldi, vahendas Soome rahvusringhääling.

Tippkohtumisel osalevad lisaks Bidenile ja Niinistöle Põhjamaade peaministrid. Kohtumisel on teemadeks Põhjamaade ja USA koostöö julgeoleku-, keskkonna- ja tehnoloogiavaldkonnas.

Tegemist on kolmanda taolise tippkohtumisega, varem on need toimunud 2013. aastal Stockholmis ja 2016. aastal Washingtonis.

Biden saabub Soome otse NATO tippkohtumiselt Vilniusest, mis toimub 11. ja 12. juulil. Enne Vilniust külastab Biden Suurbritanniast, kus kohtub sealse peaministri Rishi Sunaki ja kuningas Charles III-ga.

USA president külastas Soomet viimati 2018. aastal, kui Helsingis toimus Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini tippkohtumine.