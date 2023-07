Esmaspäeval võib tulla ägedaid vihmahooge

Ka uue nädala algus jätkub vihmaselt, sest esmaspäeval on Skandinaavia ja Lõuna-Soome kohal aktiivne madalrõhuala mis kujundab ka meie ilma – see toob mitmele poole nii hoovihma kui äikest ja kohati võivad sajuhood olla nii intensiivsed, et põhjustavad lokaalseid üleujutusi.