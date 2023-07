Muhu naised korraldasid viienda eputamise päeva

Julgelt võib öelda, et Muhu naiste poolt loodu väärib kindlasti üht Eput Pääd ehk eesti keeles eputamise päeva. Jaagu talus oli näiteks väljas siinsete naiste nelja põlvkonna looming.

"Need tekid ja vaibad on tegelikult minu ema tehtud käsitöö. Ja tema hakkas neid tegema kuskil, ütleme viiekümnendatel aastatel. Joonistati sellised väikesed lilled ja siis neid sai paigutada siis vastavalt, kuhu sa tahtsid neid panna," rääkis Muhu käsitöömeister Helju Murd.

Samas valmistuti aga Muhu keskuses Liival moedemonstratsiooniks, kus siis juba muhu mustrid ja värvid viidud kaasaedsesse moedisaini.

"Muhu naine on alati oma loomingus käinud moodsate tehnikate, kangaste, mustritega kaasas. Alati kui meremehed tõid uusi mustreid, uued kangad, uued tehnoloogiad, muhulane oli väga aktiivne neid kasutusele võtma ja selles suhtes ma arvan, et selline areng on väga tervitatav ja muhulasele täiesti loogiline elu jätk," ütles Eput Päe korraldaja Triinu Traumann.

Ja näiteks pidavat muhulase kogenud silm ära tundma, kas kauni Muhu rahvariide komplekti kandja on ikka muhulane ise.

"Näiteks päris paljudel Tallinna gruppidel on Muhu rahvarõivad. Aga nende rahvarõivad on kõik täpselt ühesugused. Aga muhulaste gruppidel ja kollektiividel on igaühel natuke erinev. See pilt on enam-vähem ühtne, aga natuke midagi erinevat peab olema," ütles Muhu moekunstnik Gea Promet.

"Mul ei ole kunagi sellist momenti, et ma lähen ja istun näiteks teleka ette, kaks kätt süles. Kas ma võtan siis vardad, kas ma võtan siis nõela või heegelnõela. Aga midagi peab mul ikkagi olema. See nagu oleks tühi aja raiskamine, kui ma istuksin seal niisama," rääkis Helju Murd.