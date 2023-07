Krimm on olnud Ukraina osa väga pikka aega ja poolsaare Venemaa okupatsioonist vabastamine võib saada sõja lõpetamisel otsustavaks küsimuseks, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas pühapäeva õhtul, et Vene väed on Svatove linna lähedal teinud väikseid edusamme.

Scholz: Krimmi vabastamine võib olla sõjas otsustav küsimus

Rääkides Ukrainale sõjalise abi andmisest, märkis kantsler, et Saksamaa jätkab Ukraina sõjaväelaste väljaõpet.

"Oleme palju tanke üle andnud ja teeme seda ka edaspidi. Kuid samas me ei taha, et meie poolt tarnitavad relvad jõuaksid Venemaa territooriumile," rõhutas Scholz.

Scholz avaldas varem sel nädalal arvamust, et Vene erasõjafirma Wagneri palgasõdurite mäss on Venemaa presidenti Vladimir Putinit nõrgestanud, kuid selle lõplikud tagajärjed jäid ebaselgeks.

"Sellel on Venemaal kindlasti pikaajalised tagajärjed. Ma usun, et see nõrgestas Putinit " sõnas Scholz.

"See näitab, et autokraatlikel struktuuridel ja jõustruktuuridel on mõrasid ning Putin ei istu kuidagi nii kindlalt sadulas, nagu ta alati väidab. Aga ma ei taha osaleda spekulatsioonides selle üle, kui kauaks ta ametisse jääb – see võib olla pikk või lühike, me ei tea," ütles Saksamaa juht.

Scholz kinnitas, et Saksamaa ja tema läänepartnerid hoiavad edasistel arengutel tähelepanelikult silma peal.

Scholzi sõnul on 11.-12. juulil Vilniuses põhiküsimus Ukraina ja NATO tulevased suhted. Scholzi hinnangul saadab Vilniuse tippkohtumine tugeva signaali transatlantilise koostöö ja NATO otsustavuse kohta.

Maljar: Vene väed on idarindel teinud väikseid edusamme

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas pühapäeva õhtul, et Vene väed on Svatove linna lähedal teinud väikseid edusamme. Maljari sõnul käivad Ukraina lõunaosas ägedad lahingud, vahendas CNN.

Spiegel: Saksamaa ja Poola pole jõudnud kokkuleppelele tankide hoolduskeskuse avamise osas

Väljaanne Spiegel kirjutab, et Berliin ja Varssavi pole suutnud jõuda Poolas asuva tankide hoolduskeskuse avamises kokkuleppele. Selles keskuses remonditaks Ukrainale tarnitud Leopardi tanke. Keskus läheb maksma umbes 150 miljonit eurot. 3. juulil kohtub Saksa kaitseminister Boris Pistorius oma Poola kolleegi Mariusz Blaszczakiga.

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat kaheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Wagner peatas mõnedel andmetel palgasõdurite värbamise

Vene erasõjafirma Wagner peatas palgasõdurite värbamise, vahendas pühapäeval uudisteagentuur UNIAN palgasõdurite ettevõttega seotud kontol suhtlusvõrgustikus Telegram avaldatud informatsiooni.

Kontol öeldakse, et selline otsus tehti väidetavalt Valgevene territooriumile kolimise ja palgasõdurite osalemise peatamise tõttu sõjas Ukraina vastu.

"Seoses Wagneri ajutise mitteosalemisega sõjalisel erioperatsioonil ja Valgevenesse kolimisega peatame ajutiselt Wagneri piirkondlike värbamiskeskuste töö üheks kuuks," seisis teates.

Kreml on pärast mässu lubanud palgasõdurite juhile Jevgeni Prigožinile turvalist taganemist Valgevenesse.