Hiina ja USA üritavad suhteid parandada ning Yellen sõidab Pekingisse

USA ja Hiina üritavad suhteid parandada ning Washington teatas, et rahandusminister Janet Yellen külastab sel nädalal Pekingit.

Yellen kohtub Hiina kõrgemate ametnike ja Hiinas tegutsevate juhtivate USA firmade esindajatega. Reis on kavandatud 6.-9. juulini ja üheks peateemaks majandussuhted.

"Rahandusminister Yelleni eesmärgiks on muu hulgas selgeks teha, kui tähtis on, et mõlemad riigid saaksid oma majandussuhteid vastutustundlikult arendada, murekohtadest otse suhelda ja globaalsete väljakutsetega tegelemiseks koostööd teha," seisis rahandusministeeriumi avalduses.

"Kuigi USA püüab kindlustada oma rahvuslikke julgeolekuhuve ja kaitsta inimõigusi, siis ei ole sellekohased tegevused mõeldud Hiina ees majandusliku eelise saamiseks," märkis visiidiga kursis olev USA kõrge ametnik.

Yelleni reis toimub vaid paar nädalat pärast seda, kui välisminister Antony Blinken kohtus juunis Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingi ja välisminister Qin Gangiga.

Blinken oli ligi viie aasta vältel kõige kõrgem USA ametnik, kes Hiina pealinna külastanud. Xi ütles harvaesineval reisil, et näeb Washingtoni ja Pekingi pingelistes suhetes edusamme.

USA president Joe Biden ütles pärast Blinkeni visiiti, et loodab lähiajal ka ise Hiina riigipea Xi-ga kohtuda, kuigi Hiina president vihastas pärast seda, kui Biden teda diktaatoriks nimetas.

"Ma loodan kohtuda president Xi-ga millalgi tulevikus. Lähiajal," ütles Biden.

Hiina nimetas Bideni sõnakasutust, milles ta võrdles Xid diktaatoritega, äärmiselt absurdseks ja vastutustundetuks.