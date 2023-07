Kreml annab mässajatele armu, sõjavastased kunstnikud paneb vangi

Ajaleht The Times kirjutab, et sõjavastased kultuurinimesed Jevgenija Berkovitš ja Svetlana Petrijtšuk võivad minna seitsmeks aastaks vangi. Hiljuti andis Kreml aga armu hambuni relvastatud Wagneri palgasõduritele, kes alustasid mässu Vladimir Putini režiimi vastu.

Võimud vahistasid teatrijuhi Berkovitši ja näitekirjaniku Petrijtšuki mais ja eelmise nädala reedel pikendas Moskva kohus nende kinnipidamist kuni 10. septembrini. Süüdimõistmise korral ähvardab neid kuni seitsmeaastane vanglakaristus, vahendas The Times.

"Ma ei saa aru, milles seisneb kuritegu," ütles reedel Berkovitš.

Berkovitšiga koos vahistati näidendi "Finist, julge pistrik" kirjutanud Petrijtšuk. Tegemist on auhinnatud näidendiga Vene naistest, kes lähevad Süüriasse ja abielluvad seal islamistidega. Lavastus kirjeldab, kuidas Venemaa ühiskond tõukab noori naisi äärmuslusse.

Berkovitši lähedased leiavad, et tegelik põhjus, miks kaks naist vahistati, on seotud Berkovitši varasema tegevusega. Ta avaldas meelt Venemaa sõjalise tegevuse vastu Ukrainas. Ta on kirjutanud ka sõjavastaseid luuletusi.

Kremli-meelsed aktivistid hakkasid Berkovitši loomingut uurima juba 2021. aastal. Aktivistid väitsid, et Berkovitš tegeleb Vene-vastaste meeleolude levitamisega. Isehakanud religiooniekspert Roman Silantjev väitis hiljuti, et Berkovitš ja Petrjutšuk tegelevad satanismi propageerimisega. Kohtule Silantjevi seletusest piisas ning pikendas kahe naise eelvangistust.

Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukraina vastu. Paljud Vene kirjanikud ja kunstnikud lahkusid siis kodumaalt. Berkovitš ei saanud riigist lahkuda, kuna tema adopteeritud lastel polnud riigist lahkumiseks vajalikke dokumente. Ta jätkas siiski Venemaa sõjalise tegevuse kritiseerimist.

Vene võimud jätkavad ka teiste kultuuriinimeste tagakiusamist. Detsembris vahistasid võimud kunstniku, kes oli kohalikus supermarketis asendanud hinnasildid sõjavastaste sõnumitega. Kunstnikku ähvardab nüüd kümneaastane vanglakaristus.

Venemaa Föderatsioonist lahkus üle kahe tuhande naise ja lapse, et elada Islamiriigi võimu all. Seda probleemi käsitles varem ka Venemaa peavoolumeedia.