Riia linnapea astus ametist tagasi

Riia linnapea Martins Stakis teatas esmaspäeval, et astub ametist tagasi. Stakise otsus ametist loobuda on seotud Riia transpordiameti juhtimisega.

Stakis valiti Riia linnapeaks 2020. aastal. Stakis lubas võimule tulles, et toob Läti pealinna ajakohaseid juhtimismeetodeid. Samuti lubas ta võidelda korruptsiooni ja raharaiskamise vastu, vahendas LSM.

Stakise sõnul raiskab transpordiamet raha ja poliitikud takistavad juba tuvastatud rikkumiste uurimist.

Stakis ütles, et ta proovis juhtida Riia linnavolikogu kui tervikut, mis ei koosneks fraktsioonide poolt kontrollitud kuningriikidest, kus igaüks võib teha nii, nagu tahab. Isegi siis, kui on probleeme raha raiskamisega või muude eeskirjade eiramisega. Stakise väitel on enamik Riia volikogust valinud linna arenguks teise tee.

Riias võimul üks ametlik koalitsioon, kuid tegelikult tehakse otsuseid hoopis teistsuguse häälteenamusega, ütles Stakis Seetõttu otsustas ta ametist tagasi astuda, vahendas LSM.