Juuni toidupoes: enim kallinesid liha- ja piimatooted

Aastavõrdluses on toidupoodide lettidel täheldada märkimisväärset hinnatõusu, maikuuga võrreldes püsisid hinnad juunis pea samal tasemel või kerkisid mõne protsendi võrra. Enim kallinesid grupina aastaga liha- ja piimatooted, suurima hinnatõusu tegi lahtine porgand.

Aastaga kerkis enim suhkru hind. Kui mullu juunis maksis suhkru kilo 0,76 eurot, siis tänavu on see pea kaks korda kallim ehk 1,48 eurot. Suhkru hind on kõrge olnud aga juba mitu kuud, maiga võrreldes kallines suhkur kolme sendi võrra, selgub konjunktuuriinstituudi hinnainfost.

Nisujahu kallines juunis aastaga ligi 25 protsenti, maikuuga võrreldes selle hind siiski mõne sendi võrra langes.

Aastaga kallinesid märgatavalt ka leib ja sai, vastavalt 30 ja 43 protsenti. Kuuvõrdluses kasvasid nende hinnad mõne sendi võrra.

Kaerahelbed kallinesid aastaga pea 17 protsenti, maikuuga võrreldes püsis nende hind juunis muutumatuna.

Enamik lihatooteid aastaga kallinesid, vaid suitsukarbonaadi hind langes aastaga kaks protsenti.

Suurima hinnakasvu tegi aastaga kodune hakkliha, mis kallines 34 protsenti. 20 protsenti kerkis kondita veiseliha hind – kui aasta eest maksis kilo veidi üle 14 euro, siis tänavu juunis juba üle 17 euro.

Juunis kerkis aastaga ka märgatavalt viinerite ja keeduvorsti hind, seda vastavalt 18 ja 15 protsenti.

Nii kohalik kui ka importbroiler aastaga kallinesid, vastavalt 15 ja 16 protsenti.

Kuuvõrdluses lihatoodete hinnad palju ei muutunud, vaid kõikusid mõne sendi võrra. Näiteks searibi odavnes 11 sendi võrra, viinerid 12 sendi võrra. Kondita sealiha kallines aga 42 senti.

Kala hind liikus aastaga olenevalt liigist ja müügikohast tugevalt nii üles- kui ka allapoole. Aastaga kallines enim kauplustes müüdav räimerümp, mis kallines 26 protsenti, kuuvõrdluses 17 protsenti. Jahutatud räim kallines aastaga 20 protsenti, kuuga odavnes see kaks senti.

Kauplustes müüdav jahutatud lõhe kallines aastaga 24 protsenti, maikuuga võrreldes langes juunis hind 15 senti ehk protsendi võrra. Turgudel müüdav lõhe kallines aastaga ühe protsendi võrra, kuuvõrdluses langes aga üheksa protsenti.

Piimatoodete hinnad kerkisid aastaga märgatavalt igas tootegrupis. Kõige suurem tõus oli 20-protsendilise kilepakis hapukoore puhul, mille kilohind kerkis aastaga 37 protsenti 3,64 euroni. Hapukoor oli piimatoodetest ka ainus, mille hind tõusis kuuvõrdluses – seda kolm protsenti. Teiste piimatoodete hind kas püsis maikuuga samal tasemel või langes protsendi võrra.

2,5-protsendise kilepiima paki hind kerkis aastaga 34 protsenti 0,87 euroni. Samal tasemel oli hind juba ka mais.

Keefiri hind kerkis aastaga 23 protsenti, kodujuust kallines 15 protsenti ning või 11 protsenti. Kuuvõrdluses püsisid nende kõigi hinnad pea muutumatuna.

Kohaliku juustu hind kerkis aastaga 15 protsenti, kuuvõrdluses ühe protsendi võrra 11,65 euroni kilo kohta.

Munade puhul tabas suurem hinnatõus aastavõrdluses importmune, mis kallinesid 16 protsenti. Kohalikud munad kallinesid 5,7 protsenti ning neist enim L-suuruses munad. Maiga võrreldes importmunad odavnesid kahe sendi võrra, kohalike munade hind aga kerkis kaks senti.

Kõigi tooterühmade peale tegi suurima hinnahüppe 167 protsenti kallinenud lahtine porgand – kui aasta eest oli selle hind 0,49 eurot, siis tänavu juunis 1,31 eurot. Kokku arvestades kallinesid lahtine ja pakitud porgand aastaga 59 senti.

Mugulsibula hind kerkis aastaga 0,65 eurolt 1,66 eurole, maiga võrreldes kerkis hind juunis viie sendi võrra.

Kartul kallines juunis nii möödunud aasta kui eelneva kuuga võrreldes kahe sendi võrra. Möödunud aastaga võrreldes odavnes lahtine kartul, pakitud kartuli hind aga kerkis.

Peakapsa hind kerkis juunis aastaga 56 protsenti ning maiga võrreldes 41 protsenti 1,03 euroni kilost.

Kohaliku kurgi kilohind langes aastavõrdluses ühe sendi võrra, kuuvõrdluses 22 protsenti 4,93 euroni. Importkurk aga kallines aastaga 7 protsenti ning odavnes kuuga 19 protsenti, makstes juunis 2,63 eurot.

Importtomati hind kasvas aastaga 77 protsenti, kohaliku tomati hind samal ajal aga langes seitse protsenti. Maikuuga võrreldes langes kohaliku tomati hind suisa 26 protsenti.