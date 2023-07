WSJ: investorid panustavad naftahindade langusele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kuigi Saudi Araabia vähendab naftatootmist, siis investorid ei usu, et lähiajal pakkumine väheneb. Investorid eeldavad, et lähiajal nafta hind jätkab langemist.

Saudi Araabia tahab turul pakkumist vähendada ja kärbib naftatootmist. Saudi Araabia võimud eeldavad, et nõudlus ületab aasta teisel poolel pakkumist. Rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) ja suurpankade analüütikud eeldavad samuti, et nõudlus võib 2023. aasta teisel poolel taastuda.

Peamine turumõõdik siiski näitab, et investorid ei usu, et lähiajal pakkumine väheneb. Turul on tekkinud contango-olukord, mis tähendab, et praegune hetkehind on madalam kui oodatav tuleviku hind. Contango tekib siis, kui turul juba on liiga palju toorainet.

Naftaturg ja maailmamajanduse käekäik on aga omavahel tihedalt seotud. Hiina majandus taastub oodatust aeglasemalt. Raskused on tabanud ka Saksamaa majandust, USA tõstab intressimäärasid. Maailmapank kärpis eelmisel kuul maailma majanduskasvu prognoosi. See viitab, et lähiajal ei pruugi turul nõudlus kasvada.

Keemiatööstuses väheneb samuti tootmine ja rafineerimistehased vähendasid toornafta ostmist. Samal ajal suureneb ka Iraani naftaeksport. Hiina jätkab odava Vene toornafta kokkuostmist.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes aasta esimesel poolel 13 protsenti. Brenti hind on nüüd 75 dollarit barreli kohta. Naftakartell OPEC kärbib tootmist, kuid ei suuda endiselt hinda kergitada.

Investoritele tundub, et pakkumist on küllaldaselt ning turul valitseb languse meeleolu. Sellises keskkonnas on tootmise kärpimise mõju ka väiksem.

"Saudid on taas üksi, nad vähendavad üksinda tootmist, et turgu toetada. OPEC on tugev tugeval turul ja nõrk nõrgal turul," ütles konsultatsioonifirma Surrey Clean Energy juht Adi Imsirovic.