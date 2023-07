Hispaania EL-i eesistumise prioriteet on Ukraina abistamine

Juulist Euroopa Liidu eesistujana alustanud Hispaania lubas keskenduda eesistumisel Ukraina abistamisele. Ukraina president loodab, et see aitab neil võita ka Lõuna-Ameerika poolehoidu.

Esmaspäeval külastasid Madridi Euroopa Liidu institutsioonide juhid, et tähistada sellega Hispaania eesistumist Euroopa Liidus. Tavapäraselt tuuakse eesistumise alguses välja erinevaid Euroopa Liidu regulatsioonide vastuvõtmisega seotud prioriteete, nagu rändelepe või energiaturu reform. Kuid Hispaania peaministri Pedro Sancheze sõnul on ka geograafiliselt ühe Ukrainast kõige kaugemal asuva Euroopa Liidu riigi prioriteediks sõja võitmine.

"Euroopa Liit ei tee hinnaalandusi abis Ukrainale ja see on ka põhjus, miks ma külastasin Kiievit meie eesistumise esimesel päeval. Et näidata meie toetust ja abi Ukraina inimestele," sõnas Sanchez.

Teda kiitis selle käigu eest ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

"Ma tean, et see eesistumine on väga hästi ette valmistunud ning sinu visiit Kiievisse saadab tugeva sõnumi Ukraina inimestel. See näitab toetust meie ühistele väärtustele, sest Ukraina on täna meie ühiste põhimõtete rindejooneks. Meie ülesanne on neid toetada nii palju kui saame ja kui kaua vaja on," sõnas Michel.

Pedro Sancheze visiidiga oli rahul ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnul on hispaaniakeelses Lõuna-Ameerikas Madridil suur kaal. Sancheze toetus Kiievile on olnud tugev.

"Meie jaoks on väga oluline, et Lõuna-Ameerika kuuleb meist. On oluline, et mitte ainult Euroopa ja teised strateegilised partnerid, aga ka Lõuna-Ameerika, Hiina, India ja Aasia liituvad minu rahuleppe ettepanekuga. Sest siis saab see sõda kiiremini läbi. Poliitiline surve võib olla selle sõja otsustav lõpplahend," sõnas Zelenski.

Kuid Ukrainal läheb hispaanlaste toetust vaja ka selleks, et Euroopa Liidult suuremaid abirahasid saada. Nimelt on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku vaadata alanud poolaastal üle liidu pikaajaline eelarve, et toetada Ukrainat ligikaudu 50 miljardi euroga. Sellest ei tule lihtne protsess, kuid eesistuja südikus võib saada otsustavaks.