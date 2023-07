Iisrael alustas okupeeritud Läänekaldal suurt sõjalist operatsiooni

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli armee alustas okupeeritud Läänekaldal viimaste aastakümnete suurimat sõjalist operatsiooni.

Palestiina võimude teatel on Iisraeli rünnakute tõttu hukkunud vähemalt üheksa inimest, vigastada sai vähemalt 100 inimest. Umbes kolm tuhat Jenini põgenikelaagris elavat palestiinlast on oma kodudest lahkunud.

Iisraeli sõjavägi teatas, et viib läbi terrorismivastast operatsiooni. "Arvan, et see operatsioon lõpeb järgmise päeva või paari jooksul. See pole viimane kord, kui nii tegutseme," ütles Iisraeli relvajõudude pressiesindaja Daniel Hagari.

Iisrael korraldab üha rohkem rünnakuid Palestiina linnade vastu. Jenin on taas saanud Palestiina sõjaliste jõudude tugipunktiks Läänekaldal. Eelmise aasta mais hukkus Iisraeli sissetungi ajal tuntud Palestiina-Ameerika ajakirjanik. Sel aastal on Iisraeli ja Palestiina vägivallas tapetud üle 150 palestiinlase, surma on saanud ka lapsed ja eakad tsiviilisikud. Palestiina võitlejad on tapnud vähemalt 20 iisraellast.

Iisraeli analüütikud ütlesid, et esmaspäevane rünnak kujutas endast agressiivsemat lähenemist, kuigi see toimus siiski piiratud geograafilisel alal. "Mis järgmiseks? See pole selge, sest puudub üldine strateegia," ütles Iisraeli sõjaväeluure endine juht Tamir Hayman.

Palestiina omavalitsuse uudisteagentuur teatas, et viimane rünnak algas õhurünnakutega. Seejärel sisenesid piirkonda sõjaväesõidukid ja sõdurid. 55-aastane kohalik elanik Abd al Salam Abu al-Haija ütles, et Iisrael ründas droonidega majapidamisi. Heategevusorganisatsioon Piirideta Arstid teatas, et kiirabil on raskusi, et jõuda haavatuteni.

Iisraeli armee pressiesindaja teatas, et droonirünnakud võimaldasid umbes tuhandel sõduril siseneda Jenini. Tema sõnul pole Iisraeli armee sellist taktikat kasutanud alates 2006. aastast. Pressiesindaja sõnul on operatsioonil selged eesmärgid.

"Sõdurid jäävad sinna, kuni need eesmärgid saavutatakse. Meil pole plaani territooriumi hoida," ütles pressiesindaja.

Palestiina omavalitsusel on raskusi piirkonna kontrolli all hoidmisega, kuna võimud pole suutnud relvi konfiskeerida. Piirkonnas tegutsevad erinevad sõjalised rühmitused.

Gaza sektoris tegutsev islamirühmitus Hamas teatas esmaspäeval, et leinab Jeninis hukkunud võitlejaid. Hamasi relvastatud üksus teatas, et rühmitus võitleb koos teiste Palestiina rühmitustega ning nad hävitasid vähemalt ühe Iisraeli sõiduki.