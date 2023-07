Sobjanini sõnul tabas Venemaa pealinna taas droonirünnak

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas teisipäeval, et Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa pealinna vastu.

Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas kõik droonid alla. "Kõik droonid on likvideeritud," teatas Sobjanin.

Sobjanini sõnul droonirünnaku tõttu keegi vigastada ei saanud. Linnapea ütles siiski, et sündmuskohal töötavad päästeteenistused.

Vnukovo lennuväli on ajutiselt suletud. Sobjanin teatas, et kell 8.00 (Moskva aja järgi) tühistatakse lennujaamas piirangud.

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et kaks drooni tulistati alla Moskva oblasti kohal ning üks naaberpiirkonnas Kalugas. Uudisteagentuur RIA teatas, et kaks drooni tulistati alla küla lähedal, mis asub 30 kilomeetrit Kremlist edelas, vahendas The Guardian.

Moskvat tabas ka mais droonirünnak. Sobjanin teatas siis, et rünnak tabas mitut hoonet ning seetõttu said need hooned kergemaid kahjustusi.