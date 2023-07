Eestis on praegu pea 3000 last, kes oma sünniperedes erinevatel põhjustel üles kasvada ei saa.

Nendest lastest umbes pool on eeskostel, 600 lapsendatud ja veidi üle 150 noore sirgub hooldusperedes. Selle arvu sees on aga ka ligi 800 last, kes endiselt elavad niinimetatud lastekodudes. Jane Saluorg