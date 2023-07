Transpordiamet sai Tallinna väikese ringtee asjas kohtus õiguse

Transpordiamet saavutas kahes kaebuses, millega vaidlustati Tallinna väikese ringtee projekteerimistingimused, kohtus võidu, üks kaebaja on samas otsuse edasi kaevanud. Eelprojekt ringteel on valmis.

Tallinna väikese ringtee projekteerimistingimused kaevati mullu kohtusse, üheks kaebajaks oli arendus- ja haldusettevõte Mave Varahalduse OÜ, teine kaebaja oli eraisik. Tänaseks on transpordiamet saavutanud mõlemas kohtuasjas võidu ning kohtud tuvastasid, et projekteerimistingimused on õiguspärased, ütles ERR-ile transpordiameti õigusosakonna jurist Kaidi Sulg.

"Ühe vaidluse puhul on teine poole esitanud apellatsioonkaebuse, teises veel apellatsioonkaebust esitatud ei ole, kuid edasikaebetähtaeg ei ole veel lõppenud," lisas ta.

Praeguseks on valmis ringtee eelprojekt, mida rahastasid koos Tallinn, Rae vald ja Tallinna Lennujaam, kelle territooriumilt, täpsemalt lennuvälja maa alt, ringtee osalt jooksma hakkaks. Kõik kolm on ka eelprojekti heaks kiitnud.

Väikese ringtee ehitusega soovitakse juhtida rohkem autoliiklust Tallinnast mööda ning muuta ummikutes Tartu maantee linnapoolset otsa liiklusohutumaks.

Ringtee ulatuks Smuuli tänavast Viljandi maanteeni, tegu on 2+2 maanteega, kuhu rajatakse ka jalg- ja jalgrattateed ning vajalikud sillad, viaduktid, bussipeatused, jalakäijate tunnelid ning tunnel lennuvälja alla.

Ringtee projektkiirus on 80 km/h, mis tähendab, et piirkiiruseks on enamjaolt 70 km/h, osal lõikudel, näiteks nendel, mis jäävad Tallinna piiresse, oleks piirkiirus 50 km/h.

Kui algselt oli kaalumisel kaks varianti, kuidas väike ringtee Tallinna lennujaamast läbi viia, siis transpordiamet laitis ümbersõidu selle liigse pikkuse tõttu maha ning seega jäi ainukeseks võimaluseks rajada tunnel. Tunneli jaoks on praeguseks koostatud kaks varianti, millest eelistatud on lühem ja sirgem, kus piirkiiruseks on 70 km/h.

Tunneli pikkuseks saab olema umbes kilomeeter. Võrdluseks: praegune Eesti pikim tunnel asub Tallinnas Järvevana teel ja selle pikkuseks on 320 meetrit.

Väikese ringtee projekti jaoks koostatud liiklusmudeli järgi oleks seal liikumissagedus aastal 2030, mil väike ringtee valmiks, 21 000 kuni 25 600 autot ööpäevas; aastal 2060 aga juba 32 500 kuni 40 500 autot.

2021. aasta kevadel prognoositi, et tunnel läheks maksma umbes 100 miljonit eurot.

Tallinna väikest ringteed kehtivas riigi teehoiukavas, mis kehtib aastani 2026, pole, mis tähendab, et rahastust riigi poolt praegu ette nähtud pole.