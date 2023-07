President Kaljulaidi fond kogus aastaga 350 000 eurot annetusi

2021. aasta oktoobris asutatud fond kogus mullu 349 156 eurot sihtotstarbelisi annetusi, mittesihtotstarbeliste annetuste ja toetustega lisandus 69 000 eurot.

Sihtotstarbelised toetused läksid Ukraina meediale, kokku maksti "sõltumatute ja kõrgete ajakirjanduslike standarditega meediamajade toetuseks ligikaudu 340 000 eurot," toetati nelja väljaannet.

Palgakulu oli fondil mullu 95 892 eurot, töötajate arv oli kolm. MTÜ juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on Kersti Kaljulaidi presidendiks olemise ajal tema nõunikuna töötanud Taavi Linnamäe. Tema tasu oli mullu kokku 34 550 eurot.

Aruandes märgitakse, et esimene aasta oli ühelt poolt fondi käivitamise aasta – meeskonna ja võrgustiku ehitamine, rahastusvõimaluste leidmine ja loomine, pikema vaate ja strateegia kujundamine. Fond keskendub 3+1 teemale: nõrgemate ja haavatavamate gruppide õiguste kaitse ja võrdsete võimaluste loomine; demokraatia, vabaduste ja õiguste edendamine ühiskonnas ning tehnoloogia ja digipöörde laiema ühiskondliku mõju analüüsimine ja mõtestamine. +1 tähendab Ukraina toetamist ja abistamist.

Fondi peamiste tegevustena tuuakse aruandes mullusest välja Delfis algatatud autorisari "Kersti Kaljulaid (H)arutab", lähisuhtevägivalla vastane konverents, erinevad projektid rohepöörde edendamiseks ja matkasari ektiivse eluviisi edendamiseks.

Oma tegevusi rahastab Fond kolmel moel: toetajate annetused, erinevad esinemis- ja nõustamistasud ning omatulu erinevate ürituste ja algatuste korraldamisel ja läbiviimisel.

Majandusaasta aruandes on märgitud, et President Kaljulaidi MTÜ on loodud eesmärgiga edendada Eestis ja maailmas demokraatiat, digikultuuri, inimõigusi ja vabadusi.