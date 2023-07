SALK lõpetas mulluse aasta kahjumiga, kaalutakse Euroopasse laienemist

Majandusaasta aruande järgi ületasid mullu SALK-i kulud tulusid 44 318 euroga, enim raha (75 571 eurot) kulus töötasudeks. Tegevuskuludeks läks 86 128 eurot, suurima osa moodustasid uuringu- ja arengukulud (43 500).

Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti aasta peale 45 900 eurot.

Tuludest moodustasid suurima osa annetused ja toetused. Mullu toetas SALK-i tegevust 137 inimest kogusummas 142 517 euroga. Suurtoetajaid ehk neid, kes toetasid sihtasutust vähemalt 10 000 euroga, oli viis, nende hulgas ka vennad Villigud.

Tulud aga kukkusid üsna märkimisväärselt võrreldes 2021. aastaga: siis oli tulusid 227 000 eurot ehk poole rohkem. Kulud olid samuti eelnenud aastaga võrreldes suuremad.

Aruande järgi investeeris SALK mullu oluliselt oma andme- ja analüüsivõimesse. "Testisime – ja võtsime kasutusele – mitmeid uusi metoodikaid ning liikusime küsitlusandmete analüüsilt edasi simulatsiooni- ning masinõppemudelite suunas," märgitakse aruandes. Masinõppemudeli põhise platvormi loomiseks investeeris SALK 30 000 eurot.

Plaanitakse laieneda Euroopasse

Tegevusaruandes märgib SALK, et sihtasutuse teine tegevusaasta möödus peamiselt 2023. aasta riigikogu valimisteks valmistumise tähe all. "Seadsime endale eesmärgiks liberaalsete erakondade ning laiemalt poliitiliste jõudude toetamise selliselt, et valimiste tulemusena oleks EKRE-t sisaldavate koalitsioonide tõenäosus võimalikult madal. Etteruttavalt võib öelda, et sellega läks päris hästi," seisab aruandes.

SALK märgib, et nad tegid mullu rohkemal või vähemal määral koostööd Reformierakonna, Eesti 200, sotsiaaldemokraatide, Parempoolsete ning Keskerakonnaga. "Erakondade suunal jätkasime 2021. aasta KOV valimiste ajal

alguse saanud kampaaniate rahastuse koordineerimist," lisati aruandes.

Tuleviku kohta ütleb SALK, et keskendutakse järgmisteks valimisteks, nii kohalikeks, europarlamendi kui ka riigikogu valimisteks.

"Tänasel liberaalsel koalitsioonil on küll valimiste järgselt väga tugev

positsioon, kuid eelolevail aastail tuleb neil langetada mitmeid keerulisi

ning ka kohati ebapopulaarseid otsuseid. Soovime ka edaspidi pakkuda

omalt poolt tuge avatud, liberaalse ning tulevikku vaatava ühiskonna

ehitamiseks, aidates ühelt poolt hoida ära poliitilisi tagasilööke ning teisalt

seda, et nende tagasilöökide kartuses ei jäetaks tegemata neid olulisi ja

vajalikke tulevikule suunatud samme," märkis SALK.

Aruandes öeldakse, et kuivõrd seekordsed valimised andsid kinnitust, et SALK-i lähenemine poliitika mõjutamiseks ning toetamiseks on tulemusrikas, siis on see

pannud mõtlema oma sisulise tegevuse võimalikule laiendamisele ka

teistesse Euroopa riikidesse.