Galerii: president tervitas koolilõpetajaid Kadrioru lossi Roosiaias

Gümnaasiumid, kutsekoolid ja ülikoolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kel on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud.

Karis ütles oma tervituses, et viimaste aastate sündmused on omal moel maailma põhjalikult muutnud ent kui milleski kindel saab olla, siis just selles, et hea haridus on kõige parem tagatis kiirelt muutuvates oludes toime tulemiseks. Ta kutsus noori üles tegema koos Eesti tulevikukindlaks.

"Eesti keelde on jõudnud selline sõna nagu "tulevikukindel" ja see tähendab just seda – mis ka ei juhtuks, me oleme valmis, me saame hakkama. Meie, see tähendab tark ja haritud rahvas," ütles president Karis. "Olla tulevikukindel, peaks olema iga Eesti elaniku ja ka kogu meie riigi eesmärk. Iga inimest aitab see parima eneseteostuseni. Väikese riigi jaoks on see aga ellujäämise küsimus. Tõdegem, et riik ja ühiskond saavad olla vaid nii tulevikukindlad, kui seda on tema inimesed."

Kõneledes muutustega kohanemisest ütles president Karis, et mõned muutused on oodatud, teised ootamatud ja mitte nii teretulnud. "Aga tulemus on sarnane – oskused ja harjumused, mis veel eile meid hästi teenisid, võivad täna olla juba aegunud," rääkis president Karis.

Karis kõneles ka tehisarust ja möönis, et programmid on näidanud, et suudavad professionaalile olla hea abiline. "Aga kuidas suudame tehisaru ajastul inimesi jätkuvalt professionaaliks koolitada?" küsis president Karis. "Jälgin huviga arutelusid, kuidas meie haridus neid dilemmasid lahendab ning õpib ja õpetab uute tööriistade kasutamist nii, et need tooksid ühiskonnale maksimaalselt hüvangut."

Riigipea sõnul ongi oskused, mis on selleks vajalikud, täpselt samad, mis tagavad üldisema tulevikukindluse: oskus õppida, suutlikkus kohaneda ja olla innovaatiline, võime eristada olulisi probleeme infomürast ja tajuda seoseid.

Karise sõnul tõstavad tulevikukindlust veel oskus ennast hoida ja mitmekesisuse väärtustamine. "Me ei saa ehitada tulevikku oma vaimse ja füüsilise tervise arvelt," ütles riigipea. "Me ei tea, millise valdkonna teadmised osutuvad oluliseks järgmise kriisi lahendamisel. See võib olla mereteadus, matemaatika või hoopis kirjandus. Kõigil erialadel on tulevikukindlas ühiskonnas oma koht."

Kokku oli presidendi kantselei roosiaeda kutsutud ligi tuhat noort.