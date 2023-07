Slovakkia valimistel lähevad vastamisi venemeelsed ja liberaalid

Valimiste lähenemisest Slovakkias annavad märku tänavapilti ilmunud poliitreklaamid. Populaarseima venemeelse SMER partei plakateid veel näha ei ole ja intervjuud nad rahvusringhäälingule ei anna.

Sügiseste Slovakkia valimiste favoriit on venemeelne SMER partei, teised poliitilised jõud loodavad aga, et enamust neil siin parlamendis kokku saada ei õnnestu ja Slovakkia jätkab kindlalt Ukraina toetamise kursil.

"SMER võidab suure tõenäosusega valimised. Meie ülesanne on teha kõik võimalik, et ta ei leiaks piisavalt partnereid, et saada kokku 76-liikmeline enamus parlamendis," ütles Slovakkia parlamendi väliskomisjoni aseesimees Peter Osusky.

Liberaalsesse parteisse kuuluv Osusky ütleb, et venemeelsete hoiakute taga ühiskonnas on juba ajalooline idealiseeritud kujutelm vene impeeriumist ja mälestus nõukogude ajast.

"Paljude inimeste jaoks tõi sotsialistlik aeg töökoha, raha, et ehitada oma maja, tugeva kivist maja, mitte puumaja. Ja muidugi jääb see peadesse," ütles Osusky.

Tõusval kursil parlamenti pääsemisel on liberaalne ja läänemeelne Progressiivne Slovakkia, kes on toetuse poolest tõusnud teisele-kolmandale kohale.

"Igasuguse koalitsiooni eeldus meie jaoks on tugev toetus Ukrainale – diplomaatiline, sõjaline ja rahaline toetus ning humanitaarabi peavad jätkuma," ütles Progressiivse Slovakkia aseesimees Tomaš Valašek.

"Aeg ei ole Putini poolel. Venemaa mureneb oluliselt kiiremini kui lääne otsusekindlus või Ukraina ühtsus. See, et 5000 relvastatud meest läbis 700 kilomeetrit Venemaal ilma vastupanuta või väikse vastupanuga ja nad jõudsid välja Moskva külje alla on šokeeriv ja see räägib palju Venemaa režiimi haprusest. Meie peame tegema seda, mida oleme siiani teinud ja võime leida tuge sellest, et mitte meie, vaid Venemaa mureneb," rääkis Valašek.

Valimised leiavad Slovakkias aset septembris.