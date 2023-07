Kolmapäeval tuul vaibub, vihm jääb

Ilm on järk-järgult paranemas, vähemalt selles osas, et eeloleval ööpäeval annab tuul järele.

Meie ilma kujundav aktiivne madalrõhkkond liikus möödunud ööpäeval piki Soome rannikut põhja suunas ning selle lõunaservas tõusid edelatuule iilid Eesti sisealadel 15-18, rannikul 23 m/s. Äikesepilvedest kallas kõige rohkem vihma Pärnumaal, seal tuli alla 37,7 mm, mis on pool kuu sademete normist.

Kolmapäeval eemaldub sama madalrõhkkond üle Põhja-Soome Koola poolsaare suunas. Selle lõunaservas jagub Eestisse nii sajuhooge kui äikest, äikese esinemise tõenäosus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Puhanguline tuul annab päeva peale järele ning lääne ja lõuna poolt alates vabaneb ka taevas pilvedest. Seda tänu Venemaalt Eestini laienevale kõrgrõhuharjale.

Neljapäeva öösel kõrgrõhuhari eemaldub ning Lõuna-Skandinaaviast põhja suunas liikuva madalrõhkkonna servas levivad järgmised hoovihmapilved üle Eesti läänest ida-kirde suunas.

Eelolev öö on Eestis vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 m/s. Sooja on 10..16°C.

Hommikul sajab hoovihma peamiselt Lääne- ja Kesk-Eestis. Võib äikest olla. Edela- ja läänetuule iilid ulatuvad sisemaal 14, rannikul 18 m/s. Sooja on 13..17°C.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, püsib äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 17..23°C.

Õhtul jääb pilvi vähemaks ning ilm on sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 16..20°C.

Neljapäeva öösel jõuab saartele uus vihmasadu ja levib päeval üle mandri ida suunas. Päeva jooksul ilm saartelt alates paraneb. Öösel on sooja üheksast kraadist sisealadel 17 kraadini läänerannikul, päeval 18-23, idas kuni 26 kraadi.

Reedel sabistab vihma vaid üksikutes kohtades, öösel on sooja 10-16, päeval 18-24 kraadi. Nädalavahetus tuleb praeguse stsenaariumi järgi mitmel pool vihmahoogudega ja mõõdukalt soe.

Ka kolmapäeval jagub sajuhooge mitmele poole, samas õhtuks peaks vihm olema läinud ning tuul oluliselt nõrgenenud.