Kiiev ja Moskva hoiatavad vastastikku provokatsioonide eest Zaporižžja jaamas

Oluline 5. juulil kell 20.10:

- USA ja Türgi välisminister arutasid Ukraina viljalepet;

- Moskva ja Kiiev hoiatavad vastastikku provokatsioonide eest Zaporižžja tuumajaamas;

- IAEA juhi sõnul ei tuvastanud agentuur Zaporižžja tuumajaama mineerimise märke;

- Ukraina sõjavägi kinnitas rünnakuid Tšonhari sildadele Storm Shadow rakettidega;

- Zelenski: Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone Žaporižžja tuumajaamas;

- Kiiev: Ukraina väed teevad rindel edusamme;

- Admiral Radakin: Venemaa on kaotanud Ukrainas poole oma lahinguvõimest;

- Kindral Sõrskõi: Ukraina vasturünnak areneb plaanipäraselt;

- Biden võõrustab Rootsi peaministrit arutamaks NATO-t ja Ukraina sõda;

Türgi ja USA välisminister arutasid Ukraina viljalepet

Türgi välisminister Hakan Fidan arutas kolmapäeval telefonitsi oma USA kolleegi Antony Blinkeniga Musta mere teraviljalepet, aga ka Rootsi NATO-ga liitumise küsimust, vahendas uudisteagentuur Anadolu allikatele viidates.

"Fidan ja Blinken rääkisid NATO laienemisest, Musta mere teraviljaleppest ja koostööst võitluses sünteetiliste uimastitega," teatas agentuur.

Viljalepe sõlmiti Istanbulis mullu 22. juulil. Seda pikendati novembris 120 päeva võrra märtsini, seejärel veel kaks korda kaheks kuuks. Praegu kehtiv pikendus lõppeb 17. juulil ning praegu ei ole Venemaa valmis seda pikendama.

Venemaa ja Ukraina hoiatavad vastastikku provokatsioonide eest Zaporižžja tuumajaamas

Kreml väitis kolmapäeval, et Ukraina võib plaanida provokatsiooni Vene okupatsioonivägede kontrollitud Zaporižžja tuumajaamas.

"Olukord on küllaltki pingeline, sest Kiievi režiimi poolse sabotaaži oht on väga kõrge – sabotaaži, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) hinnangul püüab Vene pool eeldatavalt süüdistada Ukrainat vastutustundetus tegevuses Zaporižžja tuumajaama ümber, et luua alus nn rünnakuks võõra lipu all.

Instituut on juba märkinud, et Venemaa võimalik kriminaalne tegevus Zaporižžja tuumajaamas, milles ta loodab süüdistada Ukrainat, ei põhjusta tõenäoliselt ulatuslikku kiirgust, kuna jaama reaktorid on projekteeritud taluma ka olulisi kahjustusi.

Vene väed okupeerivad Zaporižžja tuumajaama alates mullu märtsist.

Ukraina relvajõud teatasid teisipäeval võimalikest lõhkelaengutest, hoiatades võimalikust valmistumisest provokatsiooniks Zaporižžja tuumajaama territooriumil lähitulevikus.

Ukraina peastaabi hinnangul ei tohiks pommitamise tagajärjel energiablokid kahjustada saada, küll aga võib tekkida pilt, et tulistanud on Ukraina väed.

Grossi: IAEA ei tuvastanud Zaporižžja tuumajaama mineerimise märke

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) ei ole leidnud Zaporižžja tuumajaamas mingeid märke mineerimisest, kuid jääb valvsaks, ütles agentuuri juht Rafael Grossi kolmapäeval.

IAEA asjatundjad jälgivad seoses sabotaažiohu väidetega tähelepanelikult olukorda Vene okupantide kontrolli all olevas Zaporižžja tuumaelektrijaamas, kuid viimaste kontrollide käigus ei tuvastatud seal mineerimise märke, ütles Grossi.

"Suhtlesin täna, vaid paar tundi tagasi Zaporižžja tuumajaama alalise missiooni asjatundjatega. Teame mõlema poole väiteid ja avaldusi. (...) Viimaste kontrollide käigus ei ole me mineerimise märke tuvastanud, kuid jääme äärmiselt valvsaks," kommenteeris Grossi Jaapanis peetud teabetunnis teateid sabotaažiohust Zaporižžja tuumajaamale.

Ta lisas, et praegu ei saa end lõdvaks lasta ja lubas teavitada jaama olukorrast korrapäraselt.

Ukraina väed tulistasid Krimmi viivaid Tšonhari sildu rakettidega Storm Shadow

Ukraina sõjavägi kinnitas rünnakuid Tšonhari sildadele Storm Shadow rakettidega, mille lennukaugus on 250 kilomeetrit, kirjutas portaal Unian kolmapäeval.

"Erilist tähelepanu väärivad õhk-maa tiibraketid Storm Shadow, mille abil suudame hävitada vaenlase kriitilisi sõjalisi sihtmärke kuni 250 kilomeetri kaugusel. Selle klassi tiibrakettide tõhusust tõendab kahju Sõvaši sildadele Tšonhari lähedal, mille kaudu varustatakse vaenlast suurel määral laskemoona ning muude aineliste ja tehniliste vahenditega," ütles Ukraina relvajõudude peastaabi peaoperatiivpeavalitsuse asejuht brigaadikindral Oleksi Hromov usutluses Ukrinformile.

Ta ütles, et tänu nendele rakettidele on Vene vägede juhtimis- ja laoruumid pidevas raketihirmus.

Vene võimud teatasid, et ajutiselt okupeeritud Krimmi ja osaliselt okupantide kontrolli all oleva Hersoni oblasti vahel asuv Tšonhari sild sai raketitabamuse 22. juuni hommikul. Venemaa asehaldur Hersonis Vladimir Saldo väitis siis, et sildu kahjustati rakettidega Storm Shadow.

Selle rünnaku tõttu on Vene vägedel logistilisi muresid. Suurbritannia luure teatel peavad nad kulutama rohkem aega üksuste varustamiseks muude marsruutide kaudu, sealhulgas läbi Armjanski.

Kindral Sõrskõi: Ukraina vasturünnak areneb plaanipäraselt

Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles kolmapäeval, et riigi vasturünnak areneb plaanipäraselt.

"Seni arenevad asjad heaks kiidetud plaanide järgi," teatas Sõrskõi.

Ukraina relvajõudude Tauria suuna ülem kindral Oleksandr Tarnavski teatas, et olukord rindel on stabiilne. Tema sõnul Ukraina väed veel täisvõimsusel ei ründa.

Sõrskõi avaldas veendumust, et Ukraina suudab Bahmuti tagasi vallutada.Mõlemad kindralid kiitsid lääne sõjatehnikat ja tänasid USA-d toetuse eest, vahendas The Kyiv Independent.

"Venelased ründavad sihilikult lääne tehnikat. Nad üritavad hävitada võimalikult palju sõidukeid, see on nende jaoks prioriteet," ütles Tarnavski.

Admiral Radakin: Venemaa on kaotanud Ukrainas poole oma lahinguvõimest

"Venemaa on praegu nii nõrk, et sel ei ole vastupealetungiks jõudu. Venemaa on kaotanud peaaegu poole oma väe lahinguvõimest. Mullu tulistas see kümme miljonit suurtükimürsku, kuid parimal juhul suudab aastas toota miljon mürsku. See on kaotanud 2500 tanki, aga suudab parimal juhul toota aastas 200 tanki," ütles Briti relvajõudude ülem admiral Tony Radakin Financial Timesile.

Admirali hinnangul ei liigu Ukraina vastupealetung aeglaselt. Tema sõnul tegeleb Ukraina vaenlase kurnamisega.

"Küsimus on selles, kuidas hõivata tuhande kilomeetri pikkune rindejoon ja muuta see Venemaa jaoks suuremaks mureks kui Ukraina jaoks? Sellepärast näete, kuidas Ukraina üritab tegutseda eri suundades ja teeb pettemanöövreid," ütles Radakin.

Zelenski: Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone Žaporižžja tuumajaamas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma Prantsuse kolleegile Emmanuel Macronile, et Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone okupeeritud Zaporižžja tuumajaamas.

"Ma hoiatasin Emmanuel Macroni, et okupatsiooniüksused kavandavad ohtlikke provokatsioone Zaporižžja tuumajaamas," ütles Zelenski pärast telefonivestlust Macroniga.

"Me leppisime kokku, et hoiame olukorra maksimaalse kontrolli all koos IAEA-ga (Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga)," lisas Zelenski.

Zelenski ütles teisipäeva õhtul traditsioonilises pöördumises, et Venemaa on paigaldanud tuumajaama "lõhkelaengutele sarnanevaid objekte".

Ukraina relvajõud teatasid varem võimalikest lõhkelaengutest, hoiatades "võimalikust valmistumisest provokatsiooniks Zaporižžja tuumajaama territooriumil lähitulevikus".

Armee teatel on tuumajaama kolmanda ja neljanda reaktori katusele paigaldatud "lõhkeseadeldistele sarnanevad objektid".

Moskvas süüdistas Vene tuumaagentuuri Rosatom nõunik Renat Kartšaa omakorda Kiievit rünnaku kavandamises tuumajaamale. Tema väitel kavatseb Ukraina kasutada ööl vastu kolmapäeva jaama ründamiseks täppiskaugrelvi ja droone.

Kiiev: Ukraina väed teevad rindel edusamme

Ukraina sõjaväelased teatasid, et riigi väed teevad lõuna- ja idarindel edusamme. Tauria väejuhatuse pressiesindaja teatas, et Ukraina väed on Berdjanski suunas edasi liikunud kuni kaks kilomeetrit, vahendas The Kyiv Independent.

"Vene väed üritavad rünnata Rivnopoli suunas, püüdes samal ajal tõrjuda Ukraina edasiliikumist lõuna suunas," teatas pressiesindaja.

Rivnopil asub Velõka Novosilkast umbes kümme kilomeetrit edelas. Ukraina väed vabastasid Rivnopoli juuni lõpus. Varem vabastatud Novodarivka paikneb Rivnopilist lääne suunas ning asub juba Zaporižžja oblasti territooriumil.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas teisipäeva õhtul, et Ukraina väed liiguvad edasi Bahmuti lõunatiival. Maljari sõnul üritavad Vene väed edasi tungida Lõmani suunal. Maljar ütles, et Ukraina väed suutsid viimase nädala jooksul vabastada riigi lõunaosas lähistel 28,4 ruutkilomeetrit.

Ukraina relvajõud teatasid samuti, et riigi väed hävitasid Donetski oblastis asuva suure Venemaa armee laohoone, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina sõjaväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/Libkos

Vene võimud väitsid, et Ukraina ründas Kurski ja Belgorodi oblastit

Ukrainaga piirnevad oblastid teatasid, et jäid Ukraina tule alla. Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis kolmapäeva hommikul, et Valuiki linn jäi Ukraina tule alla. Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit väitis, et Ukraina ründas Tjotkino asulat. Rünnaku tõttu sai kahjustada kohalik kool, vahendas The Guardian.

Biden võõrustab Rootsi peaministrit arutamaks NATO-t ja Ukraina sõda

Rootsi peaminister Ulf Kristersson teeb kolmapäeval visiidi Valgesse Majja, et arutada USA presidendi Joe Bideniga Atlandi-ülest julgeolekukoostööd, sõda Ukrainas ja Rootsi teed alliansi liikmeks saamise suunas.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 670 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 231 700 (võrdlus eelmise päevaga + 670);

- tankid 4062 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7917 (+9);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 309 (+0);

- suurtükisüsteemid 4288 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 656 (+9)

- õhutõrjesüsteemid 395 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3614 (+12);

- tiibraketid 1264 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6865 (+22);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 598 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.