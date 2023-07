FT: Xi hoiatas Putinit tuumarelva kasutamise eest

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina juht Xi Jinping hoiatas oma Venemaa kolleegi Vladimir Putinit tuumarelva kasutamise eest Ukrainas. Hiina ja lääneriikide ametnikud ütlesid, et Peking muretseb üha rohkem Moskva sõjalise tegevuse pärast Ukrainas.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et näost näkku sõnum edastati märtsis. Xi tegi siis visiidi Moskvasse ja kohtus Putiniga.

Hiina on avalikult teatanud, et ei toeta tuumarelvade kasutamist Ukrainas. Kriitikud aga kahtlevad Hiina avalduste siiruses. Hiina üritab avaldada toetust Venemaale, kuid ei taha minna riidu ka Euroopa riikidega. Xi viimane hoiatus annab lootust, et Peking ei toeta ka suletud uste taga tuumarelvade kasutamist, vahendas Financial Times.

Hiina välisministeerium ei vastanud ajalehe Financial Times kommentaaripalvetele. Hiina endine valitsusametnik siiski kinnitas, et Xi hoiatas isiklikult Putinit.

Venemaa praegune sõjaline tegevus sõltub suuresti Hiina toetusest. Peking aitab Venemaal tulla toime Moskva-vastaste sanktsioonidega. Peking ostab Venemaalt üha rohkem toornaftat ja müüb Moskvale olulist tehnoloogiat, nagu kiibid.

Hiina tahab lääneriikidega suhteid parandada ja lüüa samas kiilu Euroopa ja USA vahele. Venemaa tuumalöök Ukraina vastu võib Euroopa Hiina vastu pöörata. Samas Pekingi pidev surve selle löögi ärahoidmiseks võib aidata parandada suhteid Euroopaga.

"Venemaa pole kunagi saanud ega saa kunagi Hiina heakskiitu tuumarelvade kasutamiseks. Kui Venemaa kasutab Ukraina vastu tuumarelva, siis distantseerub Hiina Venemaast veelgi," ütles Pekingis asuva Renmini Ülikool rahvusvaheliste suhete professor Shi Yinhong.

Eelmisel kuul alustas Ukraina armee vastupealetungi. Putin hakkas siis rääkima oma vana juttu ja hakkas taas mainima tuumarelvi.

"Avaldus viitas sellele, et isegi Hiina ei pruugi suuta Putinit täielikult heidutada," ütles Carnegie Keskuse teadur Aleksandr Gabujev.