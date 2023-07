Tallinna transpordiametit asub juhtima Indrek Gailan

Gailan on varem töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis erinevatel ametikohtadel ning praegu juhib ta seal transpordi arengu ja investeeringute osakonda. Ta olnud ka Tallinna Lennujaama nõukogu liige.

Tallinna transpordiametit aastast 2006 juhtinud Andres Harjo lahkus ametist 30. juunil, kuid jätkab ametis kohusetäitjana kuni Gailan ametisse asub. Harjo ütles, et tema lahkumine ei ole seotud konflikti või rikkumisega. Harjo selgitas, et tema jaoks on pikka aega peetud ametist lahkumine mugavustsoonist välja astumine. "Inimene oma sisetundest peab aru saama, mis hetkeni ta veel tööpostile sobib," ütles ta.

Tallinna transpordiameti juhi ametikohale kandideeris ühtekokku 70 inimest, kellest valikukomisjon kutsus vestlusele neli. Valikukomisjoni kuulusid linnakantsler Kairi Vaher, abilinnapea Vladimir Svet, linna personalidirektor Vilve Raik ja väliseksperdina Piret Mürk-Dubout.

Abilinnapea Vladimir Sveti ütles, et uut transpordiameti juhti ootavad ees suured väljakutsed – nullvisiooni saavutamine ehk liiklussurmade vältimine ja avariide vähendamine, ühistranspordi atraktiivsuse tõstmine ning liinivõrgu uuendamine.

"Samuti peab uus juht pingutama selle nimel, et linn muutuks jala- ja rattasõbralikumaks. Ühtlasi ootame temalt ka ehitusaegse liikluse paremat planeerimist koostöös teiste ametitega," ütles Svet.

Tallinn on tänavu pälvinud karmi kriitikat, sest mitmed suured tee-ehitustööd toimuvad samal ajal ning Tallinna kesklinnas on liiklus tugevalt häiritud.

Tallinna transpordiametis töötab 54 inimest.