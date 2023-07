SAPTK kogus mullu pea veerandi võrra vähem annetusi kui aasta varem

SAPTK kogus mullu annetusi 506 893 euro eest, mida on 150 000 euro võrra vähem kui aasta varem. Suurem osa annetustest tuli eraisikutelt, juriidilistelt isikutelt laekus annetusi pea 10 000 eurot.

Kulud samas kasvasid üle 100 000 euro, 538 000 euroni, millest 171 000 eurot läks tööjõukuludeks. Palkadeks läks 128 000 eurot, töötajate arv oli seitse, kellest üks töötas töölepinguga. Juhatuse liikmele Varro Vooglaiule ja kolmele nõukogu liikmele maksti kokku 31 171 eurot.

Aruandeaasta tulemiga jäi SAPTK napilt, 1625 euroga plusspoolele. Aasta varem oli tulem 211 000 euroga plussis.

Varasid oli SAPTK-il möödunud aasta lõpu seisuga 796 102 eurot, mida oli kaks protsenti vähem kui aasta varem.

Kui 2021. aastal tegi SAPTK finantsinvesteeringuid pea 400 000 euro eest, soetades väärismetalle, et raha inflatsiooniga väärtust ei kaotaks, siis mullu investeeriti väärismetalli tagasihoidlikumalt, 94 000 euro eest.

Mullu sügisel soetas sihtasutus endale Tallinna Toompeale Kohtu tänavale korteri, kus end alaliselt sisse seada. Seni resideeruti üüripinnal.

Pangad ei soovinud maja ostmiseks laenu anda

Kuigi SAPTK-il läks korda mullu sügisel korter, siis varem sooviti tegelikult osta maja. Aruandes märgitakse, et mullu suvel tehti katse Tallinna vanalinnas asuvat sobilikku maja soetada ning jõuti omanikega sisulise kokkuleppeni, kuid pankadelt laenu saamise võimalusi uurides selgus, et mitte ükski Eestis tegutsevatest tuntud finantsasutustest ei olnud nõus SAPTK-ile maja ostmist rahastama.

"Pangad põhjendasid oma otsust väidetega, et SAPTK-i tulud on seotud annetustega, mille mahtu on raske prognoosida ning sihtasutuse tegevus ei vasta panga krediidipoliitikale. Seeläbi tekib põhjendatud küsimus, kas ja millisel määral on Eestis registreeritud ja tõelistele kodanikuühendustele kohaselt üksnes annetustest rahastatud sihtasutustel ja mittetulundusühingutel üldse võimalik pankadelt laenu taotleda," märgitakse aruandes.

Et korterit osta, müüs SAPTK maja suurema osa väärismetallidest, mis 2021. aasta lõpus soetati.

Tegevusaruandes tuuakse olulisemate tegevustena välja veel SAPTK-i portaali Objektiiv, mille tegevuse jätkamiseks tehti kaks annetuste kogumise kampaaniat. Taas korraldati noortele meestele suunatud Konservatiivne Suveakadeemia.

Septembris avati annetuste toel Lihulas mälestusmärk Tiit Madissonile. Taas anti välja oma kalender, mis saadeti ka koolidele ja lasteaedadele üle Eesti.

Mullu käivitus ka SAPTK-i õiguskeskuse ja Elukultuuri Instituudi töö. Viimane keskendub muu hulgas abordi ja eutanaasia vastase sõnumi edastamisele.

SAPTK-i juhatuse esimees on endiselt Varro Vooglaid, kes on samal ajal ka ERR-i nõukogu liige. Et mitte seadusega vastuollu minna, viidi SAPTK-ist lahku audiovisuaalne tootmine ehk portaal Objektiiv.