Töötervishoiuarstid pole rahul, et valdkond läheb kahe ministeeriumi alla

Töötervishoiuarstid on rahulolematud, et töötervishoiuvaldkond suunatakse osaliselt sotsiaalministeeriumi haldusalast majandusministeeriumisse. Nende arvates muudab see kogu valdkonna juhtimise ebaefektiivsemaks, riigi arvates see aga nii ei ole.

Töötervishoid ühendab endas, nagu nimigi ütleb, kaht teemat. Üks osa on see, mis puudutab otseselt töötervishoiuarste ja nende tegevust. Näiteks seda, millistele nõuetele peavad need arstid vastama ning kuidas teha koostööd perearstidega.

Teine osa töötervishoiust on aga see, mis toimub töökohal ehk kuidas ennetada olukorda, kus inimene kahjustab tööl oma tervist. Nii näiteks on ettevõtetel kohustus korraldada töötajatele ennetavaid tervisekontrolle. Töötervishoiu arstid võivad aga tööandjatele soovitada, kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta.

Varem vastutas mõlema osa eest sotsiaalministeerium. Ühes uue valitsusega liikus kogu töökeskkonda puudutav osa aga sotsiaalministeeriumist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Töötervishoiuarstide arvates oli selline tükeldamine vale. Töötervishoiuarstide seltsi juhatuse esimees Karin Sarapuu märkis pöördumises sotsiaalministeeriumile, et selline ümbertõstmine on arusaamatu ning muudab kogu valdkonna juhtimise ja suunamise senisest palju keerulisemaks.

"Kui te kujutate ette, et lõhutakse ära üks valdkond, mis valdkonnana on väga konkreetselt ühe ministri haldusala, ja nüüd me võtame sealt ühe jupikese ja tõstame selle absoluutselt teise valdkonna ministeeriumi alla. Kuidas teile tundub, kas see töötaks hästi?" kommenteeris Sarapuu.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ütles, et töötervishoiuarstide mured on aga alusetud. Ta ütles, et töö jätkub nii nagu enne, aga ühe asutuse asemel tegeleb töötervishoiuga nüüd lihtsalt kaks asutust. Midagi halvemaks aga ei lähe.

"Kui me räägime tööealise inimese tervena elatud aastate kasvust, siis on seal kindlasti väga oluline, et meie töökeskkonnad oleks need, kus saaks jääda terveks, ise ehk saada ka enda tervist parandada. See on ka selle muutuse üks soov. Me ei räägi majanduspoliitikas ja töökohtade loomisel vaid majanduskasust, vaid jälgime ka seda, mida töö teeb inimesele, et see hoiaks ja arendaks inimese tervist," rääkis Mändmaa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töökeskkonna juht Eva Põldis lausus, et kuna tööturg on väga vahetult seotud ettevõtluse ja majandusega, siis on ka loogiline, et tööturu ja töökeskkonna teemadega tegeleb nüüd majandusministeerium. Ta ütles, et kaks ministeeriumit teevad endiselt tihedat koostööd, et kogu töötervishoiuvaldkonda arendada.

"Selge on see, et kui töötajad ei ole terved ja tööohutuse ja töösuhetega on probleeme, siis on keeruline ka edukalt ettevõtlust teha," lausus ta.

Nii sotsiaalministeerium kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asuvad mõlemad Tallinnas paiknevas ministeeriumide ühishoones ehk superministeeriumis.