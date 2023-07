Neljapäeval sajab paiguti hoovihma

Neljapäeva öösel on mandril taevas selgem, ilm sajuta ja rahulik. Siin-seal tekib udulaamasid. Saartele jõuavad kesköö paiku pilved ja vastu hommikut hakkab vihma sadama. Kagutuul tugevneb kuni 8, puhanguti 11 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb 6 kuni 12 kraadini, meremõjuga rannikul jääb 15 piirile.

Hommik on Lääne-Eestis pilvine. Saartel ja Väinamere ümbruses sajab hoovihma. Ida-Eestis on pilvi hõredamalt ja ilm kuiv. Puhub kagutuul 3 kuni 8, saartel vastu Läänemerd iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval sajab hoovihma, on äikeseoht ja seda eelkõige õhtu poole Eesti lõuna- ja idaosas ning sel juhul võib sadu tugev olla. Saartel aga muutub ilm juba pärastlõunal kuivemaks ning mandri lääneosas vastu õhtut. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, saartel edelatuul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 18 kuni 23, Ida-Eestis enne sadu kuni 27 kraadi.

Õhtu on Lääne-Eestis selgem ja sajuta, ida pool pilvine ja sajab hoovihma, on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 20, Narvas kuni 23 kraadi.

Reede öösel sajab eemalduva madalrõhulohu mõjul Ida-Eestis veel hoovihma. Päeval on tõusva õhurõhu foonil nii päikest kui ka laiguti pilverünki, millest üksik kerge vihmahoog tuleb.

Nädalavahetuseks kaardub Venemaa poolt madalrõhkkonna serv Eestini. Vihmahooge on öösiti hõredalt, päeval aga laiadaselt, äikeseoht on taas suur. Öine madalaim õhutemperatuur jääb pidama 10 kraadi lähedale, päevased maksimumid tõusevad 20 ümbrusse.