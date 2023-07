Soome uueks majandusministriks saab Wille Rydman

Hiljuti pidi varasemate vastuoluliste väljaütlemiste tõttu majandusministri ametist lahkuma Vilhelm Junnila. Seetõttu nimetas Põlissoomlaste partei uueks ministrikandidaadiks Rydmani.

Rydman teatas 2023. aasta alguses, et lahkub Koonderakonnast ning liitub Põlissoomlaste parteiga. Rydman lahkus Koonderakonna parlamendifraktsioonist juba 2022. aasta juunis. Meedias väideti siis, et ta käitus ebaviisakalt noorte naiste suhtes. Ühtegi süüdistust talle ei esitatud.

Rydman ütles, et ei lase meedia varasematel väidetel end segada ja keskendub töö tegemisele.

Põlissoomlaste juht Riikka Purra ütles, et Rydman valiti ministriks tema kogemuste ja oskuste pärast.

Rydman jääb majandusministriks kaheks aastaks, pärast teda jätkab ministrina Sakari Puisto. Puisto sõnul arutati ka parteis seda, et temast saaks kohe majandusminister. Praegu on ta rahanduskomisjoni juht.

Soome rahvusringhäälingu Yle värskest uuringust selgub, et peaminister Petteri Orpo kodupartei Koonderakond on endiselt Soome populaarseim partei.

Koonderakonna toetus on praegu 22,1 protsenti. Sotsiaaldemokraatide (SDP) toetus on 20,6 protsenti. Põlisoomlaste erakond on viimasel ajal toetust kaotanud, partei toetus on 20,2 protsenti.

Ylega suhelnud eksperdi Tuomo Turja sõnul on Põlissoomlaste toetuse langus seotud Junnila tagasiastumisega.

Keskerakonna toetus on 10 protsenti. Roheliste toetus 8,6 protsenti, Vasakliidu toetus on 7,8 protsenti.