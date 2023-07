Tallinna hotellid ei saa talvevarusid koguda ka sel suvel

Tallinna hotellide majandusnäitajad on juunis kehvemad kui samal ajal enne koroonakriisi. Välisturistide gruppe on vähem, eestlased on hinnatundlikumad ja samal ajal kasvavad kulud koos inflatsiooniga.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütles ERR-ile, et hotellide keskmine käive ühe toa kohta on viimastel kuudel vähenenud. "See on hästi suur langus. Kui kevade poole oli käive parem, siis praegu mai ja juuni on mõlemad olnud miinusmärkidega. Mais siis 17 protsenti käive väiksem ja juunis 21 protsenti käive väiksem."

Käpp ütles, et toetub seda öeldes statistikale, mis koondab infot 57 Tallinna hotelli ja 6900 toa kohta. Selle tulemused on teada jooksvalt ja kiiremini kui statistikaameti kokkuvõte.

"Kui 2019 juunis oli Tallinnas ruumide täituvus 86 keskmiselt protsenti, siis sellel aastal 71 protsenti," lisas Käpp.

Tallinnas oli keskmine hotellitoa hind juunikuus viis protsenti väiksem kui 2019. aastal. Samal ajal on hotellide kulud inflatsiooni ja muude kallinemiste tõttu üle 30 protsendi suuremad, ütles Käpp. Müügihindadesse ei saa kulusid aga üle kanda.

"Konkurents on hästi tihe ja hinda ei ole võimalik tõsta. Seda ei ole võimalik sellise hinnaga maha müüa. Kui me oleksime inflatsiooniga rütmis, võiks keskmine hind olla 30-40 protsenti kasvus, mitte viis protsenti languses," selgitas Käpp.

Hestia Hotel Group'i tegevjuht Kaisa Mailend tõi välja, et suurüritused meelitavad rohkem külalisi kohale. "Kuid see piirdub vaid mõne kuumema kuupäevaga, siis on hinnatase loomulikult tuntavalt kõrgem. Üleüldine kõrge hinnatase aga lühendab viibimise pikkust."

Sõda Ukrainas hirmutab kaugemaid turiste

Mailend tõstis esile ka suure probleemi: "Segmendina on kadumas grupiturist Euroopast ja Aasiast."

"Saksa turistid, kes meid on hästi palju eelmistel perioodidel suvel aidanud, neid ei ole. Samamoodi ka kaugemaid maid, Ameerikat, Aasiat," selgitas Käpp.

"Ikkagi sõja pärast kardetakse niimoodi rühmadega reisida," tõi Käpp välja. Lisaks ei oodata praegu loomulikult turiste Venemaalt.

Mailend kirjeldas, et kui Venemaa reisisihtkohtade nimekirjast välja jäi, siis jättis osa reisikorraldajaid ringreisid üldse ära. Teine osa on suutnud programmi ilma Venemaata ümber teha.

Eestis tehakse aktiivselt tööd, et veenda turiste Eesti ohutuses. "Linnad, omavalitsused, riik ja EAS (Enterprise Estonia) teevad kõik väga tublit turundust," kiitis Käpp. "Ka iga välisvisiit meie ministrite poolt kajastab seda, et meil on kõik hästi ja turvaline."

Talvevarud jäävad kogumata

"Kahjuks on ka juuli ja august samasuguse trendiga, seda me enam muuta ei suuda," sõnas Käpp. Nüüd jäädakse ootama, kas ärituristid reisivad sügisel sama tempoga.

"Ja suvi peaks olema aeg, kus turismisektor kogub rasva, et madalperioodi miinust katta. Viimane madalperiood kestab juba kolmandat aastat ning suve pole vahepeal saabunud," nentis Mailend.

Statistikaameti andmetel pakkusid külastajatele Eestis aprillis teenust 936 majutuskohta. Turistide kasutuses oli 21 000 tuba ja 48 000 voodikohta, täidetud oli keskmiselt 43 protsenti tubadest. Ööpäev Eesti majutusettevõttes maksis keskmiselt 45 eurot inimese kohta.