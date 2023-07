Shelli juht BBC-le: naftatootmise vähendamine oleks ohtlik

Shelli juht Wael Sawan tõi välja, et Hiinas võib nõudlus kasvada ja külm talv Euroopas võib energiahinnad taas lakke ajada. Sawan leidis, et naftatootmise kärpimise tõttu võib tõusta elukallidus.

Shell jätkab vastuoluliste naftainvesteeringute tegemist. Energiahiid teatas hiljuti, et plaanib hoida naftatootmise senisel tasemel kuni 2030. aastani. Shelli äritegevus saab ka kriitikat, vahendas BBC.

Cambridge'i ülikooli teadlane Emily Shuckburgh leidis, et sellised firmad nagu Shell peaksid keskenduma roheenergiale ülemineku kiirendamisega, mitte üritada väita, et fossiilkütuste kasutamise pikendamine aitab ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid.

Paljudel riikidel puudub taristu, et võtta kasutusele keskkonnasõbralikumaid energiaallikaid. Eelmisel aastal vähendas Venemaa gaasitarneid Euroopasse. Põhja-Euroopa riigid hakkasid seetõttu kokku ostma veeldatud maagaasi (LNG). Vaesemad riigid nagu Bangladesh ja Pakistan jäid LNG-st ilma.

"Nad viisid LNG nendest riikidest minema ja lapsed pidid küünlavalgel töötama ja õppima. Kui meil on üleminek, siis peab see olema õiglane, mis ei tööta ainult ühe maailma osa jaoks," ütles Sawan.

Mõttekoja Climate Analytics tippjuht Claire Fyson jäi eriarvamusele. "Mõte, et see on valik fossiilkütustest sõltuvuse ja küünlavalgel töötamise vahel, see on reaalsuse moonutamine. Me teame, et taastuvad energiaallikad on puhtamad, odavamad ja tervisele paremad," ütles Fyson.

Nafta hind on mitu kuud püsinud alla 80 dollari barreli kohta. Nafta hinda hoiab stabiilsena lääneriikide võitlus inflatsiooniga ehk intressimäärade tõus. Madala hinnaga pole aga rahul naftakartell OPEC ning Saudi Araabia kärbib tootmist.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäevase seisuga 76,7 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldav toornafta WTI hind on 72 dollarit.