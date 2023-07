Taristu võimaldab kasutusele võtta geeniandmed arstide ja õdede töös selleks, et ennetada haigusi ja pakkuda inimesele sobivaim raviplaan. Personaalmeditsiini teenused on kõigile eesti elanikele olenemata, kas ta on geenidoonor või mitte. Selleks, et teenuseid tulevikus saada ei pea olema geenidoonor. Jane Saluorg