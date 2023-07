Tallinna Lennujaam lubab tulevikus arvuti ja veepudeli kotti jätta

Aprilli lõpus sõlmis Tallinna Lennujaam hankelepingu viie reisijatega kaasas olevate esemete läbivalgustusseadme EDSCB C3 seadme soetamiseks. Hanke võitis AS Alarmtec ja eeldatav maksumus on 3,4 miljonit eurot.

Uus tehnika, mis levib üle maailma järjest kiiremini, kuvab töötajale pagasist läbivalgustatud 3D mudeli. See tähendab, et reisijate turvalisus on võimalik tagada ilma, et nad peaksid vedelikud ja elektroonika kohvrist välja võtma.

Hankelepingu tähtajaks on märgitud 2027. aasta aprill. Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul pole tööde täpne tähtaeg veel selgunud, kuid eesmärgiks on endiselt seatud selle aasta lõpp või järgmise algus.

Algselt on selline tehnoloogia pärit Ameerika Ühendriikidest. Ameerika reisiväljaande The Points Guy väitel on Ühendriikides kasutusel 678 uut skaneerivat kompuutertomograafi 218 eri lennujaamas. Selle suve jooksul on plaanis lisada veel 1200 skaneerijat.

Ühendriikides on uus tehnoloogia reisijate järjekorras seismise aega sageli aga hoopis pikendanud. Eeldatakse siiski, et kui inimesed uute protseduuridega harjuvad, liiguvad järjekorrad kiiremini, kui praeguste seadmetega.

Shannoni lennujaam Iirimaal võttis 2021. aasta oktoobris esimesena Euroopas kasutusele uued skaneerijad, mida Ühendriikides juba kauem katsetatud on, kirjutas The National. Seal suudetakse praeguseks kliente vastu võtta kaks korda kiiremini kui varem.

Nüüd on esimesed kompuutertomograafid jõudnud kaugemale, sealhulgas Ühendkuningriikidesse, Hollandisse, Saksamaale, Itaaliasse, Austraaliasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse, Kuveiti ja Katarisse.

The Nationali andmetel plaanitakse kiiremad masinad selle aasta jooksul kasutusele võtta ka Rootsis, Hispaanias ja Indias. Ühendkuningriigi transpordiministeerium on seadnud eesmärgiks asendada olulisemate lennujaamade skaneerijad uute vastu välja 2024. aasta juuniks.