Tallinnas algasid keskaja päevad

Keskaja päevad said alguse Viru väravate juurest. Koos rüütlite, isandate-emandate ja käsitöölistega liiguti Raekoja platsile, kus oli juba avatud keskaegne turg.

"Keskaja päevadel saab keskaja melu nautida. Lihtsalt tulla, võtta endale aeg; vaadata, mida teevad käsitöömeistrid, milline eeskava meil on ja siis tulla ka töötubadesse," ütles peakorraldaja Liina Veskimägi-Iliste.

Turuplatsil õpetas meister Urmas igas vanuses nobenäppe rookroone tegema.

"See on dekoratsioon, seda saab riputada igale poole. Selleks, et seda teha, saab geomeetriat õppida. See on kaheksatahukas, aga kui neid on hästi palju, siis saab teha tohutu suure," rääkis Urmas.

Niguliste kiriku juures tegutseb keskaegne küla. Külakokk Lembe-Maria hoolitseb selle eest, et kogu küla kõhud täis saaksid. Neljapäeval pakkus ta kanasuppi.

"Need, kes siin külas töötavad, ega neil pole aega ju kuskile kohvikusse joosta, nii et sööme kohapeal," lausus Lembe-Maria.

Keskaja melust saab osa võtta pühapäevani. Kavas on etendused, näitused, matkad ja ajalooline rüütliturniir.